Lammzeit im Schafstall: Zwillinge sind „eher die Regel“

Sandra Lippert aus Thangelstedt im Weimarer Land ist in diesen Tagen nahezu rund um die Uhr gefordert. Das hat aber nichts mit einem gefährlichen Virus, sondern vielmehr damit zu tun, dass in ihrer kleinen Mutterschafherde derzeit die hohe Zeit des Kinderkriegens ist: Seit Monatsbeginn lammen die Nolana-Schafe, die sich die 42-jährige Landwirtin zusammen mit einer Herde Burenziegen für die nichtmaschinelle Landschaftspflege auf unwegsamem Gelände zugelegt hat.

Die erfahrene Tierhalterin versucht zwar, möglichst bei jeder Geburt dabei zu sein, um zum Beispiel zu verhindern, dass ein Neugeborenes von seiner Mutter nicht vollständig abgeleckt wird und in der Fruchtblase erstickt. Oder um dem Muttertier zu helfen, wenn sich die Vorderläufe des Lamms in der Mutter verkeilt haben. Aber mitunter lammt ein Schaf auch genau dann, wenn Sandra Lippert mal kurz zurück in ihre Wohnung fährt, die vom Winterunterstand der Schafe und Ziegen ein Stück entfernt liegt. Dann wird sie bei ihrer Rückkehr unverhofft von einem hellen „Mäh“ begrüßt.

Landwirtin Sandra Lippert mit ihrem Hund Maja. Foto: Sibylle Göbel

Die Anzeichen für eine nahende Geburt kennt sie natürlich aus dem Effeff: „Viele Mutterschafe werden dann unruhig und wählen ein Plätzchen etwas abseits der Herde. Auf der Suche nach einer geeigneten Geburtsposition legen sie sich abwechselnd hin und stehen wieder auf“, beschreibt die Thangelstedterin, die seit zwei Jahren Landwirtin im Haupterwerb ist, die typischen Verhaltensweisen. Sobald die Austreibungsphase beginne, gehe es dann oft sehr schnell, bis das Lamm geboren ist. Oft gibt es gleich doppelten Nachwuchs, denn bei Mutterschafen, die schon einmal geboren haben, „sind Zwillinge eher die Regel als die Ausnahme“.

Nach der Geburt leckt das Muttertier den schneeweißen Nachwuchs frei von Eihaut und Fruchtwasser. Mit ungelenken Bewegungen versuchen die Jungen dann sofort, auf die Beine zu kommen und ans Euter der Mutter zu gelangen. Ein Bild, bei dem Sandra Lippert immer wieder das Herz aufgeht: „Wenn Mutterschaf und Lamm gesund und fit sind, ist das immer wieder aufs Neue eine große Freude“, sagt die Landwirtin.

Ablammzeit im Schafstall von Sandra Lippert in Thangelstedt (Kreis Weimarer Land): Ein Mutterschaf mit seinem neugeborenen Lamm. Foto: Sandra Lippert

Sobald das Lamm auf der Welt ist, seien zwei Dinge wichtig: darauf zu achten, dass auch die Nachgeburt vollständig ausgestoßen wurde, damit die Mutter nicht krank wird, und Mutterschaf und Lamm für ein paar Tage einen eigenen Bereich in dem von drei Seiten geschützten Unterstand zu schaffen. „Denn das ist entscheidend für die Prägung“, sagt Sandra Lippert. Entferne sich ein Lämmchen direkt nach der Geburt zu weit von seiner Mutter, nehme es die Mutter unter Umständen nicht mehr an. Besonders traurig aber macht es Sandra Lippert, wenn allen Bemühungen zum Trotz ein Lämmchen verendet oder auch wie kürzlich ein trächtiges Mutterschaf: „Dann ist man einfach nur fassungslos, weil einem jedes Tier ans Herz wächst und man alles tut, damit es den Tieren gut geht. Aber nicht immer gibt es dafür eine Erklärung.“

Als Lammbraten zu Ostern endet indes keines von Sandra Lipperts neuen Lämmchen. „Dafür sind sie einfach noch zu jung, 40 Kilo sollte ein Osterlamm schon wiegen“, sagt sie. Sie verkaufe kein Schaf, das jünger als acht Wochen sei. Ohnehin trenne sie sich, sobald sie wenigstens 12 Wochen alt sind, allenfalls von den männlichen Tieren. Die weiblichen Lämmer behalte sie, um ihre Herde nach und nach zu vergrößern. Denn Sandra Lipperts Dienste oder besser: ihre eigenen und die ihrer Tiere, sind mehr und mehr gefragt: Die Schafe und Ziegen weiden auf Flächen, die sich nur schwer bewirtschaften lassen, die aber zuzuwachsen drohen, wenn niemand Buschwerk und Gestrüpp Einhalt gebietet. Die Landschaftspfleger auf vier Beinen sind – sobald es die Vegetation zulässt – unter anderem auf dem Gelände des Solarparks in Rittersdorf im Einsatz (Schafe) oder auf Flächen des Agrarunternehmen Tannroda eG (Ziegen), um nur zwei Beispiele für die Aufträge zu nennen. Das ist umso wichtiger, als es immer weniger Weidetiere für die Landschaftspflege gibt: Nach Angaben des Thüringer Schafzüchterverbandes gibt es im Freistaat nur noch etwa 120.000 Schafe – die Hälfte des Bestandes von 2004.