Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Abiturprüfungen in Apolda: Mathe nach Himmelfahrt dran

Physik und Bio sind durch, wobei 28 Abiturienten des Gymnasiums Bergschule ran mussten. Der Mittwoch sieht Deutsch schriftlich vor und am 25. Mai steht Mathe schriftlich an. Es folgen Geschichte (27. Mai) und Englisch (29. Mai), bevor am 5. Juni das schriftliche Latinum von sieben Zwölfern zu überstehen ist. Die mündlichen Prüfungen sind für den 8. bis 11. Juni vorgesehen, denen am 18./19. Juni Latein mündlich folgt. Die „Besondere Leistungsfeststellung“ soll in Deutsch am 2. Juni und in Bio, Physik und Chemie am 4. Juni erfolgen. Einen Abiturientenball wird es coronabedingt in diesem Jahr nicht geben.