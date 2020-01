Design-Preis-Magazin 2020 nicht nur Spiegel der Kollektionen

Für den 9. Mai wird zur Verleihung des Apolda European Design Award geladen. An diesem Tag wird es traditionell auch das Magazin dazu geben. Die nunmehr zehnte Ausgabe dürfte um die 100 Seiten stark sein. Im hochwertigen Heft werden wie gewohnt jeweils auf Doppelseiten die aktuell 29 Kollektionen der Wettbewerbsteilnehmer in Text und mittels Fotos vorgestellt.

Zudem plant die erfahrene Moderedakteurin Elke Giese eine Würdigung der Historie dieses bundesweit, wenn nicht europaweit einmaligen Dauerprojektes in einer Kleinstadt. Beim Design-Preis handele es sich um einen deutsch-deutschen Erfolg nach der Wiedervereinigung, der der finanziellen Unterstützung der Unternehmen und der öffentlichen Institutionen ebenso zu verdanken sei, wie führenden Köpfen vom Schlage eines Hans Jürgen Giese.

Sie kenne keinen Award, der über einen solch langen Zeitraum eine solch beeindruckende Vielfalt an Projekten nach sich gezogen hat. Von den Fashion-Clips über Strick-und Textilworkshops sowie Ausstellungen bis zu Modenächten und „Designer in Residence“ – all das spiele hinein. Der Design-Preis sei wie ein Baum., der mit der Zeit viele starke Äste gebildet habe, zitiert sie im Gespräch mit unserer Zeitung Hans Jürgen Giese.

Welche persönlichen Geschichten sich mit dieser Apoldaer Geschichte verknüpfen, dem möchte Elke Giese nachspüren. Zur Seite stehen ihr bei der Magazin-Erarbeitung und dessen Gestaltung bewährte Mitstreiter wie der Farbberater Nils-Holger Wien sowie der Grafiker Jo Schaller. Derzeit arbeitet das Trio in einem Büro in der Stadthalle am Magazin. Dazu gehört auch die Sichtung der von den Studenten aus deutschen und europäischen Hochschulen eingereichten Wettbewerbsmappen.

Eine Teilnehmerin hat mit alten Dias gearbeitet, auf denen Menschen in ihren damaligen Kleidungstücken zu sehen sind. Welche Bedeutung persönliche Stücke fürs ganz private Leben haben, welche Erinnerungen sich damit verknüpfen, das nimmt diese Teilnehmerin zur Basis, auf der sie ihre Kollektion erarbeitete. – Im Sinne von: Kleidung als Bestandteil der Biografie.

Hauptnachrichten werden im Magazin übrigens die Namen der mit einem Preis Geehrten sein. Zwar tagt und entscheidet die Jury bereits Mitte März, allerdings bleiben die Preisträger bis zum 9. Mai geheim, weswegen das Magazin auch erst an diesen Tag erscheint.