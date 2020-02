Drohnenflug in Apolda interessierte auch Regelschüler

Witterungsbedingt hatte es bisher noch nicht geklappt. Nun aber waren die Gegebenheiten doch offenbar so, dass die Firma Branding Energy eine spezielle Drohne über Apolda Nord aufsteigen lassen konnte, um die Fernwärmeleitungen der Energieversorgung Apolda aus der Luft in etwa 40 Meter Höhe auf Undichtigkeiten hin zu überprüfen –dieses mittels des sogenannten Thermografie-Verfahrens.

Das Fluggerät verfügt über eine entsprechende Wärmebildkamera. Nachdem es aufgestiegen war, interessierten sich dafür auch einige Schüler der Regelschule WSS dafür. Deswegen entschieden sich die Energieversorgung Apolda und die Partnerfirma dafür, den Achtklässlern die Drohne nochmals zu präsentieren und Fragen dazu zu beantworten. Das kam bei den jungen Leuten sehr gut an. Den fachlichen Teil übernahm dabei Herr Langschwager von Branding Energy.

Er sagte unter anderem, dass die Anschaffung eines solchen Gerätes mit 25.000 Euro zu Buche schlägt. Dass keine Personen damit erfasst werden, wurde bestätigt. Zudem hatte die Energieversorgung Apolda bereits im Vorfeld darauf verwiesen. Es gehe nicht darum, Aufnahmen von anderen Grundstücken oder von Personen zu machen. Lediglich das Leitungssystem würde punktuell in den Fokus gerückt. Gespeichert würde also nichts, so dass sich niemand Sorgen machen müsste, hieß es.