Gefährliche Stolperfallen in der Moskauer Straße

Fußwege im Stadtgebiet, die augenscheinlich nicht in Ordnung sind, sorgen dafür, dass sich mehrere Bürger mit Hinweisen an die Verwaltung wandten.

Was zur Verbesserung des allgemein schlechten Zustand der Fußwege unternommen wird, wollte ein Anwohner in der Moskauer Straße wissen. Er verwies darauf, dass ein Familienmitglied dort wegen loser Steine übel gestürzt sei, sich Verletzungen zugezogen habe. Er selbst sei in diesem Bereich ebenfalls zu Fall gekommen. Die Situation dort stelle eine potenzielle Gefahrenquell dar. Dort müsse schleunigst eine Reparatur erfolgen, damit nicht noch mehr passiert.

Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (parteilos) sagte dazu, dass man diesbezüglich mit dem Kommunalen Schadensausgleich Kontakt aufnehmen werde. Zudem ließ er wissen, dass die Unterhaltung der Fußwege im Rahmen der Leistungsfähigkeit der Kommune erfolge und entsprechend der Notwendigkeit.

Unter Bezugnahme auf die Moskauer Straße sagte Eisenbrand, dass die dortigen Schäden bereits komplett aufgenommen worden seien. Im Zuge einer gemeinschaftlichen Aktion mit der Energieversorgung Apolda sei geplant, in diesem Jahr dort eine Verbesserung herbeizuführen.

Immerhin werden über den Stadthaushalt jährlich um die 600.000 Euro für die Straßenunterhaltung bereitgestellt, wovon etwa 40 Prozent für die Unterhaltung der Wege beziehungsweise Nebenanlagen verwendet werden.

Auf Nachfrage unserer Zeitung, welche weiteren Schwerpunkte es neben der Moskauer Straße gibt, nannte das Stadtoberhaupt den Bereich zwischen Ackerwand und Dornsgasse sowie die Hanfstraße.

Einmal jährlich führt der Kommunalservice Apolda übrigens eine Begehung der Straßen durch, um Mängel festzustellen. Ansonsten gehe man auch Hinweisen aus der Bevölkerung nach. So wurden die teils schlechten Fußweg-Abschnitte am Grönland bereits thematisiert, wofür Bürgermeister Eisenbrand im rahmen der städtischen Kapazitäten bereits ein Reparatur in Aussicht gestellt hat.