Hammer erhebt schwere Vorwürfe gegen Eisenbrand

Die Äußerungen von Kreistagsmitglied Rüdiger Eisenbrand (parteilos) im jüngsten Interview mit unserer Zeitung zeitigten eine umgehende Gegenreaktion von dessen ehemaligen Fraktionskollegen Jörg Hammer (Freie Wähler Weimarer Land).

Hammer war von Eisenbrand indirekt kritisiert worden, dass er sich im Zuge der Eingliederung der Einheitsgemeinde Saaleplatte in die Landgemeinde Stadt Bad Sulza quasi einen Posten im dortigen Rathaus verschafft habe. Das sei blanker Unsinn, erklärt Hammer dazu. Vielmehr sei ihm vor dem Hintergrund der Gebietsreformdebatte von Eisenbrand selbst ein guter Job in Apolda versprochen worden, wenn er die Dörfer der Saaleplatte mit nach Apolda eingemeinden lasse, versichert Hammer. Am Vorwurf von Eisenbrand sei also überhaupt nix dran, zumal er sich mit der Annahme eines Jobs in Apolda besser gestellt hätte als in Bad Sulza, so Hammer.

Eisenbrand selbst habe sich in Wahrheit viel zu spät und vor allem nicht engagiert genug um die Saaleplatte bemüht. Das Stadtoberhaupt habe es quasi verschlafen, bis er von der CDU geweckt und genötigt worden sei. Aber da sei es eben schon zu spät gewesen, weil es Herr Eisenbrand zudem versäumt habe, mal mit den Bürgern der Saaleplatte ins Gespräch zu kommen. Es sei stets viel über diese rund 3000 Menschen geredet worden, aber eben nicht mit ihnen, erklärt Hammer. Sympathien habe Eisenbrand da also nicht gerade geweckt.

Dass die Saaleplatte mit Bad Sulza zusammen gegangen ist, sei der entscheidenden Frage geschuldet gewesen, wo es den neun Dörfern künftig besser gehen wird. In Apolda wären die Saaleplatte-Dörfer nur Ortsteile geworden, die in der Hierarchie hinten an stünden, nix zu melden hätten. In der Landgemeinde Stadt Bad Sulza hingegen seien alle 17 Ortschaften gleichberechtigt. Das sei wichtig. Und es gehe eben nicht, wie von Herrn Eisenbrand falsch behauptet, um die persönlichen Interessen eines Jörg Hammer. Vielmehr sei er in persona durch den Gemeinderat der Saaleplatte legitimiert worden, in Bad Sulza mitzuhelfen, dass auch die Interessen der Dörfer der Saaleplatte gewahrt bleiben.

Auch der Vorwurf von Eisenbrand, die Freien Wähler im Kreistag hätten die Interessen von Apolda aus dem Blick verloren, weswegen er sie verlassen habe, sei so nicht haltbar, so Hammer. Er nennt zwei Beispiele: Die FWW hätten sich im Kreistag zur Landesgartenschau bekannt, ebenso sei es beim Bau der Dreifeldhalle in Apolda gewesen. Auch die Investitionen in die Turnhalle Lessingstraße in Apolda unterstützen die FWW im Kreis. Nicht zuletzt stünde man als FWW hinter der Unterstützung der Jugendclubs in Apolda.

Rüdiger Eisenbrand, so die Einschätzung von Jörg Hammer, habe mehrere Probleme.

Erstens: Er agiere ähnlich wie Donald Trump à la „Apolda first!“ und verliere dabei leider regelmäßig aus dem Blick, dass er im Kreistag sitzt und in diesem Moment eben nicht im Apoldaer Stadtrat. Im Kreistag aber habe eben auch ein Herr Eisenbrand die Interessen aller Bürger im Weimarer Land in den Blick zu nehmen und nicht nur die der rund 23.000 Apoldaer. Der Großteil der Menschen lebe nun mal im Weimarer Land außerhalb der kreisstädtischen Grenzen.

Zweitens: Rüdiger Eisenbrand habe sich schon seit langer Zeit innerlich von den Freien Wählern verabschiedet. Letztlich habe er sich allein schon in Apolda vielfach als Marionette der CDU erwiesen. Das könne jeder erkennen, der die Szenerie genau beobachtet, so Hammer.

Drittens: Der Vorwurf, die FWW im Kreistag hätten das Apoldaer Bundesgartenschauprojekt „Naturblüte“ torpediert, sei unsinnig. Aber der Kreis müsste eben erst seine hoheitlichen Aufgaben wahrnehmen – etwa die bessere Unterbringung der Fahrzeuge für den Katastrophenschutz – und dafür finanziell ausgestattet werden statt sich mit Geld beim Aufbau einer Holzbrücke über die Landstraße zwischen Apolda und Kleinromstedt (Teil der Naturblüte-Idee) zu engagieren.

Letztlich sei es einfach nur bedauerlich, wie Rüdiger Eisenbrand inzwischen die Spaltung der Freien Wähler befördert.