Ab Mittwoch Termine für Corona-Impfungen - Tausende Dosen an Thüringer Kliniken ausgeliefert

Die Corona-Schutzimpfungen kommen in Thüringen in Gang. Bis Jahresende sollen mobile Impfteams nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung auch noch in Pflegeheimen in Erfurt und im Wartburgkreis unterwegs sein.

In Thüringen ist es von Mittwoch an über das Internet möglich, einen Termin für die Corona-Impfung zu vereinbaren. Die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen und das Thüringer Gesundheitsministerium schalten an diesem Mittwoch das gemeinsame Online-Portal www.impfen-thueringen.de/terminvergabe frei. Ab 4. Januar steht dann auch die Hotline mit der Rufnummer 03643/4950490 zur Verfügung. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Dieses Angebot richtet sich zunächst aber ausschließlich an Thüringer, die laut der Impf-Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums der Personengruppe angehören, deren Impfung die höchste Priorität hat: Menschen über 80, Beschäftigte von Pflegeheimen und Personal auf Intensivstationen, in Notaufnahmen und Rettungsdiensten. Erst danach folgen in den nächsten Wochen schrittweise die Gruppen mit hoher oder erhöhter Priorität.

Sehnlichst erwartet wurde der Impfstoff am Dienstag unter anderem im SRH Wald-Klinikum Gera, wohin knapp 3000 Impfdosen geliefert wurden. "Damit decken wir nicht nur unseren eigenen Bedarf von 1000 Dosen", sagt Kliniksprecherin Katrin Wiesner. "Weil wir über die notwendigen Kühlmöglichkeiten zur fachgerechten Zwischenlagerung des Impfstoffs verfügen, wird unsere Krankenhausapotheke, die mehrere Kliniken in der Region versorgt, auch das Klinikum Altenburger Land und mobile Impfteams in Gera und im Altenburger Land beliefern." Mit den Impfungen werde an diesem Mittwoch begonnen.

Auch im SRH Zentralklinikum Suhl ist am Mittwoch Impfstart. Das Krankenhaus gehörte wie das in Gera zu den landesweit sechs Kliniken, die am Dienstag vom Land mit insgesamt gut 17.000 Impfdosen beliefert wurden. Das Klinikum sei darauf sehr gut vorbereitet, versichert Sprecher Christian Jacob. Termine für die Mitarbeiter von nunmehr drei Corona-Stationen sowie Intensivstation, Notaufnahme und OP seien bereits vereinbart worden, so dass zügig geimpft werden könne.

Corona-Impfungen in Erfurt gestartet Corona-Impfungen in Erfurt gestartet Im Erfurter DRK Pflegeheim Albert Schweitzer wurden die ersten Covid-19 Schutzimpfungen an Bewohner und Pflegepersonal verabreicht. Foto: Marco Schmidt

Keine Schnellschüsse mit nur wenigen Bewohnern

Eine gute Vorbereitung und ein sicherer Ablauf der Impfungen sind auch für das Thüringer Gesundheitsministerium das A und O. "Der Impfbeginn ist kein Wettlauf", sagt Ministeriumssprecher Frank Schenker mit Blick auf die Corona-Impfstatistik des Robert-Koch-Instituts, die Thüringen als Schlusslicht ausweist. Weil man inzwischen gemerkt habe, dass Alten- und Pflegeheime mehr Zeit benötigen, um mit den Bewohnern und teilweise auch Angehörigen über die Impfungen zu sprechen, habe man lieber erst einmal den Impfstoff an sechs Krankenhäuser ausgeliefert. "Damit ist sichergestellt, dass Thüringen die ersten Lieferungen sehr zeitnah vollständig verimpft", betont Schenker. Dafür könne man dann in den Heimen gleich einen Großteil der Bewohner impfen. "Also keine Schnellschüsse mit nur wenigen Bewohnern." Der Impfstart in Thüringen sei bisher absolut reibungslos verlaufen, die Kassenärztliche Vereinigung "macht das ganz gewissenhaft".

Verhalten reagierte Thüringen auf Meldungen, wonach ein Impffläschchen statt für fünf auch für sechs Impfungen reichen könnte. Informiert hatte darüber das Bundesgesundheitsministerium. Bei dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer handele es sich um ein Konzentrat, welches nach dem Auftauen mit einer Natriumchlorid-Lösung zu verdünnen ist. Pro Impfdosis würden 0,3 ml benötigt. „Bei sorgfältiger Vorgehensweise zur Einhaltung der geforderten Volumina ist die Entnahme von sechs Impfstoff-Dosen aus dem 5-Dosen-Mehrdosen-Behältnis grundsätzlich möglich. Unter keinen Umständen darf jedoch überschüssiger Impfstoff aus mehreren Durchstechflaschen zu einer Dosis vereint werden“, so Frank Schenker. Das Impfpersonal sei entsprechend informiert.

Mit den Impfungen ist in Thüringen auch das Monitoring für mögliche Nebenwirkungen angelaufen. Nutzbar sei dafür neben den Meldewegen über die Apotheken die neue App „SafeVac 2.0“ des Paul-Ehrlich-Instituts. Geimpfte würden drei bzw. vier Wochen nach jeder COVID-19-Impfung nach gesundheitlichen Beschwerden befragt. Die Befragung ist freiwillig und kann jederzeit beendet werden. Gegenstand der Abfrage ist auch, ob die Impfung vor einer SARS-CoV2-Infektion geschützt hat oder ob eine Infektion bzw. COVID-19-Erkrankung aufgetreten ist. Die App ist für Android- und Apple-Geräte in den jeweiligen Stores abrufbar. „Für die Anmeldung bedarf es der Angabe von Alter, Geschlecht, Größe und Körpergewicht. Eine Verknüpfung mit dem Wohnort ist nicht vorgesehen, sodass zu keinem Zeitpunkt Erkenntnisse über Nutzungszahlen in Thüringen vorliegen werden“, erklärt Ministeriumssprecher Frank Schenker. Alle Informationen der Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer würden verschlüsselt auf dem Smartphone gespeichert und mit einer Zufallsnummer an das Paul-Ehrlich-Institut übermittelt, sobald eine Online-Verbindung besteht. In Thüringen werde über die App in den Impfstellen der Kassenärztlichen Vereinigung durch Auslage von Flyern informiert.

Thüringen beim Impfen Schlusslicht

Einer Impfquoten-Statistik des Robert-Koch-Instituts zufolge ist Thüringen bislang bei der Zahl der verabreichten Corona-Impfungen bundesweit Schlusslicht. Stand Dienstagmorgen waren im Freistaat 257 Impfungen verabreicht worden - 135 an Pflegeheim-Bewohner, der Rest an medizinisches Personal. In Nordrhein-Westfalen waren es zum gleichen Zeitpunkt bereits 7136 Impfungen, in Bayern 5219 und in Hessen 4354. In Thüringen gehe Gründlichkeit vor Schnelligkeit, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Die Impfungen müssten vor allem sicher ablaufen. Außerdem habe Thüringen als kleines Bundesland bislang auch erst rund 20.000 Impfdosen erhalten. Eine weitere Lieferung werde am heutigen Mittwoch erwartet (19.500 Dosen); sie sei für die erste Januar-Woche bestimmt. In den ersten sieben Wochen des neuen Jahres sollen jeweils 19.500 Dosen in Thüringen eintreffen.

