Alkohol und Feuerwerk: AfD scheitert mit Eilantrag gegen Corona-Verordnung zu Silvester

Die AfD-Fraktion hatte gegen die Verbote, Alkohol in der Öffentlichkeit auszuschenken und Feuerwerk zu verkaufen und zu zünden, geklagt.

Weimar. Die AfD ist mit ihrem Eilantrag zu Alkoholausschank und Feuerwerk an Silvester erfolglos geblieben. Die Fraktion hatte vor Weihnachten gegen die sogenannte Silvesterverordnung geklagt.

Die Landtagsfraktion der AfD ist mit einem Eilantrag gegen die Thüringer Corona-Verordnung vor dem Verfassungsgerichtshof des Landes gescheitert. Die Partei wollte die Regelungen zum Verbot des Alkoholausschanks und -konsums in der Öffentlichkeit, die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen sowie das Verbot des Verkaufs und Abbrennens von Pyrotechnik zu Silvester kippen. Erfolglos, wie das Gericht am Montag in Weimar mitteilte. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die gerügten Grundrechtseingriffe seien mit Blick auf die von der Verordnung verfolgten Ziele eines effektiven Infektionsschutzes und des Schutzes von Leben und Gesundheit der Bevölkerung von eher geringem Gewicht und deshalb vorübergehend hinzunehmen, heißt es in der Begründung. In der Frage des Verkaufsverbots für Pyrotechnik verwies das Gericht zudem darauf, dass dies auf bundesrechtlichen Regelungen beruhe. Über diese könne der Thüringer Verfassungsgerichtshof mangels Zuständigkeit gar nicht entscheiden.

