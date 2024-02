Tauchen Sie ein in die faszinierende Geschichte Deutschlands, während Sie auf und entlang der Elbe von Dresden bis Hamburg reisen.

Die Elbe, Deutschlands zweitgrößter Strom, verbindet bedeutende Städte wie Dresden, Magdeburg und Hamburg. In der jüngeren Geschichte symbolisierte sie als Grenzfluss zwischen Ost- und West-Deutschland die Deutsche Teilung. Vor über drei Jahrzehnten begann unsere Heimat wieder zusammenzuwachsen, und dies markierte auch für die Elbe einen bedeutenden Wendepunkt. So ist die Elbe heute vielseitig bereisbar: von Elbflorenz bis zur Mündung in die Nordsee, von der Sächsischen Schweiz bis zur Hansestadt Hamburg.

Doch auch so durchlebte der Fluss einen erstaunlichen Wandel: Die Elbe entwickelte sich von einem der schmutzigsten Flüsse Europas zu einem UNESCO-Biosphärenreservat. Auch die Ufer des Stroms haben sich tiefgreifend verändert, aus einst grauen Städten und Dörfern sind wahre Perlen entstanden.

Die MS Katharina von Bora: Ein schwimmendes Zuhause mit Geschichte

Im Frühling 2024 stehen nicht nur das erste zarte Grün der Natur und die Rückkehr der Zugvögel im Mittelpunkt des Interesses, sondern auch ein besonderes historisches Ereignis – 33 Jahre deutsche Einheit. Es ist die perfekte Zeit, gemeinsam die Elbe zu feiern und auf einer Geburtstagsreise von Dresden bis nach Hamburg zu reisen.

Die MS Katharina von Bora, benannt nach einer historischen Persönlichkeit, wird während dieser Reise begleiten und als Zuhause dienen. Einst unter dem geschätzten Reeder Peter Deilmann, einem Pionier in der Flusskreuzfahrt, fuhr sie lange Jahre unter der Flagge des ZDF-Traumschiffs. Heute fährt sie unter der Schumann Flagge, und diese Reise soll nicht nur an die letzten 30 Jahre erinnern, sondern auch an die Zeit, als die Elbe trennte und nicht verband.

Diese besondere Reise bietet nicht nur Zeitzeugen und die Möglichkeit, ihre Geschichten zu teilen, sondern lässt Teilnehmende auch die Natur intensiv erleben. Es wird ein Fest für alle Sinne, eine Reise zum Genießen und ein Wiedererleben einer erfolgreichen Reise, die bereits 2015 stattfand. Für Gäste und die Elbe wird es erneut ein unvergessliches Fest.

Acht Tage voller Eindrücke, Erlebnisse und Emotionen

Am ersten Tag der Reise steht ein gemeinsames Frühstück im Festsaal des Landhotels „Zur Goldenen Aue“ in Oberpöllnitz auf dem Programm. Anschließend führt die erste Etappe nach Mödlareuth, ein kleines Dorf, auch als „Little Berlin“ bekannt, das wie sein großer Bruder zum Symbol der deutschen Teilung wurde. Der Besuch des Deutsch-Deutschen Museums und ein abendlicher Spaziergang in Elblorenz runden den Tag ab.

Am zweiten Tag nimmt die MS Katharina von Bora Kurs elbaufwärts. Die Fahrt bietet beeindruckende Ausblicke auf das vom Strom geschaffene Elbsandsteingebirge mit markanten Felsen wie Königstein, Lilienstein, Pfaffenstein und Hohe Liebe. Nach der Überquerung der Grenze zur Tschechischen Republik geht es elbabwärts weiter. Am frühen Abend legt die Katharina von Bora erneut in Dresden an, wo die festliche Ouvertüre der Elbreise in der Semperoper mit Mozarts Zauberflöte als Kulisse stattfindet.

Tag drei beginnt mit einem Besuch in der Bautzner Straße, einstiger Sitz der Dresdner Stasi und zugehöriger Untersuchungshaftanstalt bis 1989. Anschließend steuert die MS Katharina von Bora Meißen an, berühmt für die Porzellanmanufaktur, in der seit über 300 Jahren das „weiße Gold“ hergestellt wird. Die Teilnehmenden dürfen sich nicht nur auf visuelle, sondern auch auf kulinarische Genüsse freuen: Sie erhalten die Möglichkeit, Schloss Proschwitz und die dazugehörigen Weinberge zu erleben. Das Weingut, bekannt als Sachsens ältestes und renommiertestes Weingut, bietet eine fachkundige Führung, ausgiebige Weinproben, klassische Klängen und somit ein unvergessliches Erlebnis.

Der nächste Morgen führt die Gruppe nach Wittenberg, einem UNESCO-Welterbe, mit einem Besuch im Lutherhaus, dem größten Museum zur Reformation weltweit. Hier nagelte Martin Luther einst seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche. Die Fahrt durch das Biosphärenreservat Mittelelbe bietet unberührte Natur und Einsichten in die Rückkehr des Bibers. Naturkundige begleiten die Entdeckungstour und berichten von den Veränderungen an der mittleren Elbe, die durch die Wende ermöglicht wurden.

Der folgende Tag beginnt mit einem Besuch im Magdeburger Dom, der nach einem Brand im Mittelalter komplett neu errichtet wurde. Nebenan befindet sich die grüne Zitadelle, ein Baukunstwerk von Friedensreich Hundertwasser. Das dritte Highlight ist das Wasserstraßenkreuz, eines der größten Objekte der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit. Nach einer fachkundigen Führung geht die Reise mit der MS Katharina von Bora weiter elbabwärts, wo der Abend an Bord wird mit einer Gala zum Geburtstag von Schumann Reisen und dem wiedervereinten Deutschland gefeiert wird.

Der sechste Tag steht im Zeichen des Grenzlandes und erzählt fesselnde Geschichten der innerdeutschen Grenze. Die MS Katharina von Bora legt in Dömitz an, wo die Reisenden Schauplätze und Gedenkstätten der Trennungszeit besuchen. Besonders faszinierend sind die Erzählungen des Bürgermeisters zur „Dorfrepublik Rüterberg“. Der Abend führt die Gruppe weiter an Bord bis nach Lauenburg.

Am siebten Tag überqueren die Reisenden Brücken und erleben eine grenzenlose Fahrt elbabwärts. Der Besuch in Lüneburg beinhaltet eine Führung im einzigartigen Rathaus. Die MS Katharina von Bora navigiert weiter durch die Speicherstadt, einen beeindruckenden Lagerhauskomplex. Das Motto „Grenzenlos“ spiegelt sich auch im Besuch des Miniatur Wunderlands wide. Der Tag endet mit einem frühen Abendessen an Bord und einem Besuch des Musicals „König der Löwen“ im Hamburger Hafen.

Der achte und letzte Tag beginnt mit einem Frühstück an Bord der MS Katharina von Bora. Es steht die Elbmündung bevor, wo der Fluss bereits drei Kilometer breit ist und sich in die Nordsee ergießt. Die Reisenden erwartet ein herzliches Abschiedsmittagessen am Ufer, das den Schlusspunkt einer außergewöhnlichen Reise setzt – eine Reise zu den Kindheitserinnerungen, eine Zeitreise und ein Fest für die Elbe.

Die Leistungen und Termine im Überblick

Leistungen:

Fahrt im Fernreisebus ab/an Haustür

Reiseleitung Thomas und Kerstin Schumann

7x Übernachtung, Frühstück, Mittagessen, Abendessen an Bord von MS Katharina von Bora

Tickets bestmögliche Kategorie Semperoper und Musical in Hamburg

Komplettes Programm und Eintrittsgelder laut Beschreibung

1/2 Doppelkabine ohne Aufpreis

