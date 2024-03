Jena. Ein breites Angebot an Ausbildungs- und Studienplätzen für alle, die noch nicht wissen, wo es beruflich hingehen soll.

Der Ausbildungsmarkt ist riesig, und viele wissen nach der Schule oft nicht, was sie jetzt eigentlich wollen. Dafür veranstaltet am Samstag der Arbeitskreis Schule und Wirtschaft Jena den Berufs-Info-Markt. Mit 88 Ständen ist der Platz im Volkshaus bis an die Grenzen ausgelastet. Das bedeutet auch, dass fast jede Berufsrichtung vertreten ist. Mitveranstalter Claus Rose erklärt, dass Wert gelegt wurde auf ein breites Angebot mit dem Fokus auf Jena und dem Saale-Holzland-Kreis. Zudem seien nicht nur Real- und Hauptschüler angesprochen Mit dualen Studiengängen gebe es auch ein breites Angebot für 60 Prozent Abiturienten, die jedes Jahr die Schule verlassen. Insgesamt bietet der Markt 200 duale Ausbildungsplätze und 50 duale Studiengänge an.

Die vertretenen Unternehmen reichen von Lokalgrößen wie Zeiss über das Fraunhofer Institut bis hin zur Bundeswehr. Neben Pflegeausbildungen gibt es Plätze in Richtung Informatik und klassischen Handwerksberufen. An den Ständen stehen nicht nur Unternehmensvertreter für Fragen und Informationen bereit, laut der Pressemitteilung des Arbeitskreis kommen auch Auszubildende der Unternehmen an die Stände und erzählen aus erster Hand von ihren Erfahrungen in den jeweiligen Ausbildungsgängen und Unternehmen.

Und es gibt auch Neuheiten: Der „Fit for Future“-Stand bietet Hilfsangebote rund um die Ausbildungen. Wer einen Platz bekommen hat, kann sich dorthin wenden mit Fragen zu Versicherungen, dem Beantragen von Wohngeld oder Nachhilfe für die Berufsschule.

Der Berufs-Info-Markt findet am Samstag, 9. März, 10-16 Uhr, im Volkshaus Jena statt. Ständeplan und weitere Informationen unter www.berufs-info-markt.de.