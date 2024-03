Saalfeld. Die Saalfelder Kameraden üben an der Saale, dann kommt der Notruf: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Am späten Dienstagabend übte die Saalfelder Feuerwehr am Ufer der Saale auf Höhe der Zeissbrücke. Dann kam der Notruf. Wie Stadtbrandmeister Andreas Schüner am Abend gegenüber dieser Redaktion erklärte, sei die Ausbildungsmaßnahme abgebrochen worden. Mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr verließen das Saale-Ufer und eilten zu einer realen Unfallstelle.

Das Auto im Kreisverkehr drehte sich um die eigene Achse

Im Kreisverkehr, der die Straßen Am Mittleren Watzenbach, Beulwitzer Straße und Weststraße miteinander verbindet, waren zwei Autos miteinander kollidiert. Eine Person sei im Fahrzeug eingeklemmt worden. Die Feuerwehr wurde alarmiert, um diese zu befreien, erläuterte Schüner.

Medizinische Rettungsfahrzeuge am Unfallort, dem Kreisel an der Beulwitzer Straße. © OTZ | Guido Berg

Die Polizei wurde um 19.55 Uhr alarmiert, erklärte Polizeisprecherin Stephanie Kurrat am Mittwoch auf Anfrage. Ein 35-jähriger Fahrer sei mit seinem Auto vom Mittleren Watzenbach kommend in den Kreisverkehr eingefahren. In diesem Moment, so fasst die Sprecherin der Polizeiinspektion Saalfeld das Geschehen zusammen, sei eine 47-jährige Fahrerin aus der Beulwitzer Straße kommend in den Kreisverkehr eingefahren. Dabei habe sie das dort befindliche Fahrzeug des 35-Jährigen übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, der so erheblich war, dass sich das von dem SUV getroffene Fahrzeug um die eigene Achse drehte.

Die beiden Unfallfahrzeuge auf dem Kreisverkehr. © OTZ | Guido Berg

Bei dem sich im Kreisverkehr befindlichen Auto hat es Stephanie Kurrat zufolge erhebliche Schäden gegeben. Die Beifahrerin wurde im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr daraus befreit werden. Sie erlitt der Sprecherin zufolge leichte Verletzungen. Auch die 47-jährige Autofahrerin sei leicht verletzt worden. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und medizinischer Rettung waren vor Ort. Der Kreisel war den Angaben zufolge während des Einsatzes voll gesperrt. „Um 21 Uhr war die Fahrbahn wieder frei“, so die Polizeisprecherin.