Spaß mit Tierporträts

Im Eingangsbereich zum Fundament neben dem Gothaer Kulturhaus sind in den schaukästen des Vereins Art der Stadt lustige Tierporträts zu sehen. Farbenfroh präsentieren sich Giraffen, Hunde und Papageien. Gemalt hat sie Jana Katharina Wienecke.

Die studierte Tiermedizinerin hat keine zufällige Verbindung zur Tierwelt. Allerdings hat sie sich neben ihren medizinischen Kenntnissen auch der Mediengestaltung gewidmet. Beim Art der Stadt gab sie deshalb auch schon Zeichenkurse. Während sie sonst die Aquarellmalerei bevorzugt, hat sie diesmal Öl- und Acrylfarben genutzt. Ausgestellt hat Jana Wienecke im Kunstkasten nicht ihre Originale, sondern hochwertige Reproduktionen. „Ölbilder sollten ein Jahr lang durchtrocknen“, sagt Wienecke.

Zu sehen sind die Tierporträts noch bis Ende Juni. Die Ausstellung ist frei zugänglich.

Kaffee, Kuchen und Kamelien in Gothas Orangerie

Am Sonntag, 14. April, veranstalten die „Orangerie-Freunde“ wieder einen Kamelien- und Kaffee-Nachmittag in der Orangerie. Dazu führt Parkverwalter Jens Scheffler, als Mitglied der „Orangerie-Freunde“, Sonderführungen durch das neue Kamelienhaus durch. Aus gesundheitlichen Gründen ist es Matthias Hey in diesem Jahr nicht möglich, selbst Führungen durch das Kamelienhaus zu veranstalten.

An diesem Tag haben Besucher ab 13.15 Uhr jede Dreiviertelstunde (also 13.15, 14, 14.45 und 15.30 Uhr) die Möglichkeit, eine Führung zu bekommen. Treffpunkt ist der Mittelpavillon des „Orangenhauses“.

Darüber hinaus bietet der Verein „Orangerie-Freunde“ Kaffee, selbstgebackenen Kuchen und Kaltgetränke im Orangenhaus an und steht mit vielfältigen Informationen über die Orangerie und das Kamelienhaus zur Verfügung. Gleichzeitig findet ein Flohmarkt im linken Flügel des Orangenhauses statt.

Karten für die Kamelien-Führungen sind nur vorab im Büro von Matthias Hey am Hauptmarkt 36 erhältlich. Die Karten sind wie stets kostenlos, doch bitten die „Orangerie-Freunde“ die Besucher wie in jedem Jahr um eine Spende. Mit dem Erlös der Führungen soll die Anschaffung neuer historischer Kamelien finanziert werden. red

Virtuoser Abend im Versicherungsmuseum Gotha

In seinem schicken Foyer veranstaltet das Deutsche Versicherungsmuseum Ernst Wilhelm Arnoldi Gotha regelmäßig Konzerte. So auch am Dienstag, 9. April. Ab 19.30 Uhr steht dann Bohdan Koshushko aus Lviv /Ukraine mit seinem virtuosen Akkordeon auf der Treppe im Versicherungsmuseum. Er wird nach augenblicklicher Planung von Johann Sebastian Bach die Fantasie und Fuge a-Moll, von Domenico Scarlatti zwei Sonaten E-Dur und d-Moll sowie von Wolfgang Amadeus Mozart zwölf Variationen spielen, ergänzt durch Stücke anderer Komponisten.

Das Konzert dauert etwa eine Stunde. Einlass ist im Foyer des Deutschen Versicherungsmuseums, in der Bahnhofstraße 3a, Gotha (an der Straßenbahn-Haltestelle „Bahnhofstraße“ der Linien 1, 2 und 4 beziehungsweise Schienenersatzverkehr) ab 18.30 Uhr, bei freier Platzwahl. Es werden Getränke zum Kauf angeboten.

Tickets zu 12 Euro pro Person gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information Gotha, Hauptmarkt 40 (Gotha-adelt-Laden) und für 14 Euro an der Abendkasse. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt. red

Caspar David Friedrich und das Kreuz mit dem Kreuz

Timo Trümper, Direktor der Abteilung Wissenschaft und Sammlungen der Stiftung Friedenstein Gotha, referiert am Donnerstag, 11. April, ab 19 Uhr im Orangenhaus der Gothaer Orangerie das 103. Schlossgespräch. Thema ist „Das Kreuz mit dem Kreuz. Oder die Suche nach einem passenden Altarbild“. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht das Gemälde „Kreuz im Gebirge“ von Caspar David Friedrich, das zu den Höhepunkten der Gothaer Sammlungen gehört.

Das Friedrich-Bild war Teil der Jubiläumsausstellung über den Maler, die in der Hamburger Kunsthalle zu sehen war. Hintergrund ist der 250. Geburtstag des Künstlers. Trümper wird in seinem Vortrag einen Blick auf das Leben von Caspar David Friedrich werfen, seine zeitgenössischen Vorlieben und die Verbindung mit Herzog August von Sachsen-Gotha-Altenburg. Der Vortrag verspricht Kunstgenuss von magischer Schönheit, allerdings voll düsterer Melancholie, erklärt Klaus Kleinsteuber, Vorsitzender des Freundeskreises Kunstsammlungen Schloss Friedenstein.

Caspar David Friedrich: Kreuz im Gebirge. Entstanden etwa 1815 bis 1820. © Stiftung Schloss Friedenstein Gotha | Stiftung Schloss Friedenstein Gotha

Vom DDR-Flüchtling zum Fluchthelfer

Im Kur- und Lesecafé in Friedrichroda erzählt Hartmut Richter unter dem Motto „Vom DDR-Flüchtling zum Fluchthelfer“ aus der Wendezeit. Die Diskussionsrunde zum dem für viele Zeitgenossen nicht einfachen Thema beginnt am Freitag, 12. April, um 20 Uhr. Richter übernahm mit 18 Jahren seinen ersten Fluchtversuch aus der DDR. Als er geschnappt wurde, versuchte er es erneut, sich nach West-Berlin abzusetzen, diesmal erfolgreich. Als Fluchthelfer brachte Hartmut Richter später 33 Menschen in den Westen.

Eintrittskarten für die Veranstaltung sind im Friedrichrodaer Kurcafé in der Hauptstraße 35-37 erhältlich. red