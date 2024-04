Kreis Gotha. Oldieabend in der Gothaer Stadthalle. Jugendliche setzen Zeichen gegen das Vergessen. Höhlenkonzert abgesagt. Baugeschehen in Gotha.

Oldieabend in der Gothaer Stadthalle

Zum Oldieabend am Samstag, 13. April, in der Gothaer Stadthalle werden neben den „Polars“ zwei Bands aus Sachsen dabei sein. „Beat Club Leipzig“ sorgt wie immer für Stimmung. Erstmals treten „Four Roses“, ebenfalls aus Leipzig, in der Residenzstadt auf. Bei den „Polars“ ist John Idan von den Yardbirds mit von der Partie.

Seit über dreißig Jahren gibt es die Band „Beat Club Leipzig“. Sie ist nicht nur in der Sachsen-Metropole ein Begriff für gute Laune, sondern auch im Thüringer Raum. Die Combo war schon oft in der Gothaer Stadthalle und sogar auf dem Heuberg zu Gast. Bekannt sind sie durch die Entree-Titelmusik von der früheren TV-Sendung „Beatclub“ mit der Ansage von Manfred Sexauer (1930-2014).

Die Band „Beat Club Leipzig“ sorgt wieder für Stimmung. © Heiko Stasjulevics / Archiv | Heiko Stasjulevics / Archiv

Die vier Musiker von „Four Roses“ begeistern ihr Publikum deutschlandweit schon seit Jahren. Mit Spielfreude, Energie und handwerklichem Können erobern sie die Herzen der Zuhörer. Auch der Spaß und die DDR-Rockgeschichte kommen bei ihnen nicht zu kurz. Die „Polars”, das sind Wilfried „Willi” Woigk, Larry Hillert, Viola Woigk, Ralf „Zappa“ Iben und Klaus Müller von Baczco. Seit über 60 Jahren ist die Band, die im Verlaufe der Jahrzehnte Höhen und Tiefen erleben musste, in der Region bekannt. Gerade auch, weil der umtriebige Bandleader, der frisch genesene Willi Woigk, für die Kultur im Gothaer Land und darüber hinaus so sehr viel getan hat und tut. stasju

Freiluftkonzert auf dem Heuberg

Auf der Heuberg-Freilichtbühne in Friedrichroda gibt es am Sonntag, 14. April, wieder ein Open-Air-Konzert. Zum ersten Mal spielen die Matadors aus Waltershausen auf dem Heuberg. Mit dabei ist Collin Cramer aus Ohrdruf. Der begnadete Jungmusiker - er ist erst 16 Jahre alt - spielt nicht nur Saxofon und Gitarre, sondern er singt und tanzt noch dazu. red

Jugendliche setzen Zeichen gegen das Vergessen

Elf Schüler der Lucas-Cranach-Schule aus Gotha setzten sich kürzlich in Weimar mit der Geschichte des Nationalsozialismus auseinander, teilte Martin Hahn von der Diakoniewerk Gotha gGmbH mit. Hahn arbeitet als Schulsozialarbeiter an der Lucas-Cranach-Schule und hat das Projekt gemeinsam mit dem Mental-Health-Coach Johanna Kühn initiiert. Das Projekt wird durch den lokalen Aktionsplan des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ und dem Mental-Health-Programm finanziert.

Ziel sei es, zeitgeschichtliches und moralisches Lernen durch direkte Begegnung mit historischen Orten wie der Gestapo-Zentrale und dem Konzentrationslager Buchenwald. Das Seminar soll Jugendliche stärken, historische Ereignisse einzuordnen, humanitäre Werte zu entwickeln und zu diskutieren. Dazu gehören auch Gespräche mit Zeitzeugen, die die Relevanz der Vergangenheit für die Gegenwart verdeutlichen.

Die Gothaer Schüler wurden von einem Mitarbeiter der Europäischen Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar begleitet. Dort waren die Teilnehmer auch untergebracht. Zum Rahmenprogramm gehörten auch zahlreiche Aktivitäten zur mentalen Gesundheitsförderung. red

Höhlenkonzert abgesagt

Leider muss das Höhlenkonzert in der Marienglashöhle Friedrichroda am 20. April mit der Band „An Beal Bocht“ krankheitsbedingt abgesagt werden. Das teilte das Kur- und Tourismusamt Friedrichroda mit. Ein Nachholtermin steht bisher noch nicht fest. Bis dahin behalten die bereits erworbenen Konzertkarten ihre Gültigkeit. red

Baugeschehen in Gotha

In der Kindleber Straße in Gotha erfolgen ab Montag, 15. April, bis voraussichtlich 29. April Kabel- und Leitungsverlegungen. Grund dafür ist die Herstellung einer medialen Trasse zwischen der Leinefelder Straße und An der Ostbahn. Dabei kommt es zu temporären Fahrbahneinengungen im genannten Bereich. Wie die Pressestelle der Gothaer Stadtverwaltung mitteilt, kann es im Zuge der Bauarbeiten auch zu Einschränkungen im ruhenden Verkehr kommen.

Eine weitere Baustelle wird es ab 22. April im Tulpenweg, Höhe Hausnummer zehn, bis zur Einmündung Inselsbergstraße geben. Hier werden Trinkwasserleitungen ausgewechselt und Schieberkreuze repariert. Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis zum 3. Mai. Im Bereich der Bauarbeiten wird der ruhende Verkehr untersagt. red

Gothaer Bürgerfahrt führt in die Orlaregion

Die 36. Bürgerfahrt der Residenzstadt Gotha, die von Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) begleitet wird, führt am Dienstag, 14. Mai, in die Orlaregion nach Pößneck und nach Neustadt an der Orla.

Die eine Stadt bietet tiefe Einblicke in das Zeitalter der Industrialisierung Thüringens. Die andere Stadt hat einen einzigartigen Cranach-Atlar. Man sollte beide Städte entdecken, um ihren Flair zu spüren und die Lebensfreude der Menschen in der Region zu erleben.

Mitfahrtinteressenten können sich bei der Stadtverwaltung Gotha,im Büro des Oberbürgermeisters unter der Tel.: (03621) 222278 melden. red

