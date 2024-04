Bad Blankenburg. Welche Rolle die Stadthalle in der nächsten Sitzung spielt und welche Termine in der Fröbelstadt anstehen

In der Stadtratssitzung am Donnerstag spielt die Stadthalle in Bad Blankenburg eine Rolle. Wie Bürgermeister Mike George (Freie Wähler) bei der letzten Stadtratssitzung mitteilte, sei für die Stelle des Geschäftsführers der Stadthallen BGmbH die Ausschreibung gestartet. „Bewerbungen und Nachfragen gehen aktuell fast täglich ein. Bis zum 8. Mai läuft aber noch die Ausschreibungsfrist und alle Bewerber werden natürlich berücksichtigt.“ In der Sitzung am 18. April steht bezüglich der Stadthalle Änderungen im Registergericht auf der Tagesordnung.

Wie der Bürgermeister weiter informierte, fand kürzlich in Mellenbach die zweite Veranstaltung zum neuen Regionalen Entwicklungskonzept im Schwarzatal statt. „Die Auswertungen der Auftaktveranstaltung und die Themenfelder wurden dort festgelegt. Da wir nun in Arbeitsgruppen weiterarbeiten möchten, kann ich schonmal zum 22. April um 18 Uhr nach Meuselbach-Schwarzmühle einladen. Dort wird das Thema Schwarzatalcamps (Camping und Stellflächen im Schwarzatal) besprochen.“

Als weiteren Termin kündigte er die Aktion „Bad Blankenburg putzt sich“ an, was am 20. April durchgeführt wird, ab 10 Uhr. „Gerne können sich Vereine oder Interessierte in dieser Woche melden und einbringen.“