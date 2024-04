Jena. Fans von Anime, Manga und Co. erwartet am Wochenende bei der 12. JenaCo ein buntes Programm.

Fans der asiatischen und westlichen Kultur können bei der diesjährigen JenaCo Anime, Comics und Gaming neu erleben. Jeannette Schlenzig ist die Veranstalterin und hat im Jahre 2016 die erste JenaCo mit ins Leben gerufen. Dieses Jahr konnten sie und ihr Team das komplette Volkshaus Jena als Veranstaltungsort mieten. Das sei für die Größe, die die Convention mittlerweile angenommen hat, und das umfangreiche Programm auch nötig gewesen. Dass die erste Anime-Convention Thüringens sehr gut ankommt, zeigt sich an den beinahe ausverkauften Tickets. Schlenzig rechnet dieses Jahr mit circa 4000 Besucherinnen und Besuchern aus ganz Deutschland. Bei der ersten JenaCo in der Leonardo-Schule und im AWO-Jugendzentrum Eastside waren es damals noch circa 200.

Für jeden ist etwas dabei

Schlenzig und ihr Team haben für die Gäste ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Auf der großen Konzertbühne wird es neben Taiko-Trommel- und Gitarrenkonzerten unter anderem Cosplay-Wettbewerbe und Tanzshows geben. Als Stargäste hat das JenaCo-Team unter anderem den Synchronsprecher Vincent Fallow und die irische Cosplayerin Bambilashes ins Boot geholt.

Wer sich selbst am Synchronsprechen ausprobieren möchte, kann am Workshop von „Build Your Voice“ teilnehmen, der neben anderen zahlreichen Workshops angeboten wird. Die im gesamten Gebäude verteilten Gaming-Bereiche bieten zudem Video- und Brettspiele an. Beim Karaokewettbewerb und JenaCo-Quiz können Besucherinnen und Besucher gegeneinander antreten. „Es ist für jedes Alter etwas dabei“, sagt Schlenzig.

Am Samstag, den 20. April ab 20 Uhr kann man den Abend bei der Aftershow-Party in der Villa am Paradies ausklingen lassen. Der Eintritt kostet 10 Euro. Für JenaCo-Gäste gibt es ein vergünstigtes Ticket für 7 Euro und ein Freigetränk.

Die JenaCo soll ein Erlebnis werden

Falls die JenaCo auch nächstes Jahr im Volkshaus stattfindet, möchte Schlenzig das Programm noch weiter auszubauen. Vor allem im Außengelände würde es sich ergeben, mehr Zelte aufzustellen. Aktuell sollen dort der Mittelalterbereich und die Essensstände aufgebaut werden. Mit der ganzjährigen Planung beginnt das JenaCo-Team auch schon direkt nach dieser Convention. Schlenzig möchte nämlich, dass die JenaCo zu einem noch größeren Erlebnis wird.

Die JenaCo findet am Samstag, den 20. April von 10.30 Uhr bis 20 Uhr und am Sonntag, den 21. April von 10.30 Uhr bis 17 Uhr statt. Infos zu den Tickets und dem Programm gibt es unter www.jenaco.de.

