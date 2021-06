Sonderimpfaktion in Thüringen mit Astrazeneca in 21 Impfstellen: 6000 zusätzliche Termine

Erfurt / Weimar. In zahlreichen Corona-Impfstellen in Thüringen ist Samstag eine Sonderimpfaktion mit Astrazeneca angelaufen. Die Zweitimpfung gibt es bereits Ende Juli. Die Nachfrage ist sehr hoch.

Wegen der hohen Nachfrage seien zusätzlich zu den zunächst rund 6000 Impfterminen noch weitere freigeschaltet worden, sagte Jörg Mertz, Leiter des Pandemiestabs bei der Kassenärztlichen Vereinigung, am Samstag. Aus dem Terminvergabeportal www.impfen-thueringen.de ließ sich schließen, dass nicht alle dieser Angebote in Anspruch genommen wurden. In einigen Impfstellen waren noch Termine buchbar.

Verimpft werden bei der Sonderaktion Astrazeneca-Vorräte, die ursprünglich für Zweitimpfungen bei Menschen unter 60 Jahre vorgesehen waren. Nach Berichten über seltene Hirnvenenthrombosen - Verstopfungen der Hirnvene durch Blutgerinnsel - im zeitlichen Zusammenhang mit Astrazeneca-Impfungen hatten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern zunächst beschlossen, das Vakzin nur noch für die Altersgruppe ab 60 Jahre einzusetzen.

6000 zusätzliche Impftermine wegen hoher Nachfrage

Jüngere Menschen, die es wünschen, können sich dennoch nach ärztlicher Aufklärung weiterhin damit impfen lassen. Inzwischen ist die Impf-Reihenfolge mit dem Vorrang für bestimmte Alters- und Berufsgruppen sowie Vorerkrankte bundesweit ohnehin aufgehoben.

Die Zweitimpfung bei der Sonderaktion ist bereits in sechs Wochen geplant, am Wochenende 24./25. Juli. Dies hänge mit organisatorisch-logistischen Gründen zusammen, sagte Mertz. «An diesem Wochenende laufen ohnehin Folgetermine für Astrazeneca-Impfungen in den Impfstellen und -zentren, da lässt sich das praktisch gut vereinbaren.» Dass der Termin auf den Beginn der Sommerferien fällt, hatte zu Spekulationen geführt, die KV wolle damit Familien mit Urlaubsplänen entgegen kommen. Mertz wies das zurück.

Zweitimpfung bereits in sechs Wochen

Die Zulassungsbestimmungen für den Astrazeneca-Wirkstoff sehen laut Mertz einen Zeitraum von vier bis 12 Wochen zwischen beiden Impfungen vor. Bei der bisherigen Terminvergabe wurde in der Regel der Maximalzeitraum ausgereizt. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts war bis Samstag mehr als ein Viertel (25,6 Prozent) der Thüringer Bevölkerung vollständig gegen Covid-19 geimpft.

21 Impfstellen nehmen teil

An diesem Wochenende finden in den Impfstellen in Apolda, Arnstadt, Bad Frankenhausen, Bad Salzungen, Blankenhain, Eisenberg, Erfurt, Gera, Greiz, Hildburghausen, Jena (Knebelstraße), Mühlhausen, Nordhausen, Pößneck, Rudolstadt, Schmalkalden, Sömmerda, Sonneberg, Suhl und Weimar die Impfungen statt.

