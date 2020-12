Das Matratzenwerk Breckle in Weida produziert in der Coronakrise auch Mund-Nasen-Bedeckungen (Archivfoto).

Weida. Die Breckle Matratzenwerk GmbH hat das Zertifizierungsverfahren bestanden und ihrer FFP2-Maskenproduktion begonnen. Parallel dazu fertigte die Firma in Weida bereits mehr als 25 Millionen medizinische OP-Masken.

FFP2-Maskenproduktion läuft bei der Firma Breckle in Weida

Nur das tack, tack, tack ist zu hören. Kleine Förderbänder spuken unablässig fertige Masken aus. Vier Fertigungslinien füllen inzwischen die überschaubare Werkhalle. Dazwischen stapeln sich produzierte OP-Masken und seit kurzem auch FFP2-Masken. Einige wenige Beschäftigte überwachen die Maschinen. Bei der Breckle Matratzenwerk GmbH in Weida (Kreis Greiz) läuft dieser Tage die Produktion von medizinischen Gesichtsmasken auf Hochtouren. Seit dem Start im August mit der ersten Fertigungslinie sind zwei weitere hinzugekommen, so dass bis Mitte Dezember bereits 25 Millionen Masken "Made in Thüringen" ausgeliefert werden konnten. Hauptabnehmer sei der Bund, erklärt Firmenchef Gerd Breckle. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

FFP2-Masken werden in Weida gefertigt

Aber auch die vierte Maschine produziert seit kurzem kontinuierlich. Auf ihr entstehen vollautomatisch FFP2-Masken. Diese gelten als Schutzausrüstung und mussten daher einen anderen Zertifizierungsprozess durchlaufen als die medizinischen OP-Masken. Und genau das bereitete dem Unternehmen über Monate Kopfzerbrechen, weil es in Deutschland für eine derartige Zulassung kaum Kapazitäten gab und kaum jemand genau sagen konnte, wie die Zertifizierung ablaufen soll.

Eine paradoxe Situation, denn die Bundesrepublik benötigt diese Schutzmasken wegen der Corona-Pandemie in Massen aber mit hoher Qualität für medizinisches Personal aber beispielsweise auch in Alten- und Pflegeheimen. Einheimische Produzenten, die Fertigungslinien mit viel Engagement und Knowhow quasi aus dem Boden gestampft haben, wurden noch im Sommer beim Zertifizieren ihrer Produkte ausgebremst.

Große Hilfe kam vom Textilforschungsinstitut Greiz

Um doch noch erfolgreich zu sein, ist der Matratzenhersteller Kooperationen eingegangen. Ziel der Produktion war es, nur deutsche Ausgangsmaterialien und Rohstoffe für die Fertigung zu verwenden, erklärt Gerd Breckle. Es war learning by doing. "Wir mussten Schritt für Schritt herausfinden, wie die FFP2-Masken aufgebaut sind, um einen wirksamen Schutz zu erreichen", erklärt Corina Breckle, verantwortlich für Design und Entwicklung. "Danach mussten diese Anforderungen auf die Produktion übertragen werden."

Große Hilfe sei vom Textilforschungsinstitut Greiz gekommen, so Gerd Breckle. Aber auch Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) und Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) hätten mit ihren Engagement die Zulassung der FFP2-Maskenproduktion in Weida mit ermöglicht.

Mehrere Tausend Masken konnte die Firma Breckle liefern

Wie gefragt die Produktion derzeit ist, merkten der Firmenchef und seine Tochter ab dem 15. Dezember. Die Apotheken aus der Region hätten sich gemeldet, weil sie dringend FFP2-Schutzmasken brauchten. Die Bundesregierung hatte angekündigt, allen Menschen über 60 Jahren drei dieser Masken kostenlos zur Verfügung zu stellen. Mehrere Tausend Masken konnte die Firma Breckle liefern.

Rund 1,6 Millionen Euro hat das Unternehmen in die Maskenproduktion investiert, erzählt der Chef. Die Maschinen für die Fertigung kommen aus deutscher Produktion, zwei sogar aus Thüringen. Bisher hat sich das Engagement gelohnt. Es seien mehr als 30 Arbeitsplätze entstanden und die Auftragsbücher für die Maskenproduktion sind bis Ende kommenden Jahres voll.

Die Konkurrenz aus Fernost mit ihrer Preispolitik ist hart

Doch der Firmenchef weiß auch, dass es so nicht bleiben wird. Die Konkurrenz aus Fernost mit ihrer Preispolitik ist hart. In Deutschland hätten sich die Preise für die Ausgangsmaterialien der Masken allein seit dem Sommer verdoppelt, erklärt Gerd Breckle. Um auf dem Markt zu bestehen, seien eine Top-Qualität und effiziente Fertigungsstrukturen erforderlich.

Zum Ende dieses Jahres wird deshalb in Weida eine weitere Maschine installiert. Derzeit müssen die fertigen OP-Masken noch per Hand verpackt werden. Zum Jahresbeginn soll das samt Qualitätskontrolle vollautomatisch erfolgen.