Oberhof wird während des Biathlon-Weltcups abgeriegelt

Touristen sind in Oberhof in der Zeit des Biathlon-Weltcups unerwünscht. Auf Maßnahmen haben sich Kommune und Land nach dem Ansturm am vergangenen Wochenende geeinigt. Alle aktuellen Entwicklungen in unserem Corona-Liveblog

An Zufahrtsstraßen zur 1600-Einwoner-Gemeinde soll es entsprechende Kontrollen geben, Parkplätze sind gesperrt. Nur Einheimische, Arbeitende und akkreditierte Personen dürfen während der unter strengen Hygienevorschriften ablaufenden Doppel-Veranstaltung vom 8. bis 10. und 14. bis 17. Januar sich Im Ort aufhalten.

Dort haben mehrere Hotels und Pensionen trotz des verlängerten Lockdowns wieder geöffnet. Allerdings nur als Übernachtungsmöglichkeit für Sportler, Trainer und Funktionäre des Weltcups, der an diesem Freitag mit dem ersten Wettkampf beginnt.

Im traditionsreichen Ahorn-Panorama-Hotel, der nach dem Berghotel in Friedrichroda zweitgrößten Unterkunft in Thüringen, werden alle Mitarbeiter auf das Coronavirus getestet. Diese Sicherheitsmaßnahme hatte bereits am Wochenende begonnen und soll zwei Mal pro Woche wiederholt werden.

Das Unternehmen investierte bereits im alten Jahr in kontaktlose Fiebermessgeräte und Luftfilteranlagen. Wenn touristische Übernachtungen wieder möglich sind, sollen sich auch die Gäste bei Ihrer Ankunft auf eigene Kosten auf das Coronavirus testen lassen können.

Weltcup Oberhof mit sechsstelligem Minus