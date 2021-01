Tausende Termine vergeben - Dennoch ist Thüringen am langsamsten mit Impfungen

Die Tabelle, die sich am Freitag auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts finden ließ, machte etwas Hoffnung für das neue Jahr. 131.626 Menschen hatten bis zum Silvestermorgen in Deutschland eine Impfung gegen das Coronavirus bekommen, also die erste von zwei Spritzen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Doch ein Wert fiel in der Tabelle besonders auf: der von Thüringen. Nur 810 Menschen wurden hier in den Pflegeheimen geimpft. Und dies, obwohl bereits nach Weihnachten 10.000 Impfdosen ins Land geliefert wurden und inzwischen zwei weitere Chargen eintrafen.

Ramelow: "Kein Überbietungswettbewerb"

Warum geht das so langsam? Auf diese Frage, die ihm per Facebook gestellt wurde, reagierte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) u.a. mit dem Satz, dass man sich ja "in keinem Überbietungswettbewerb" befinde. "Wir verimpfen so viel Serum, wie wir haben." Die eigentliche Bremse sei, dass es zu wenig Impfstoff geben. "Ob schneller oder langsamer, ändert da nichts."

Auf Nachfrage ergänzte Regierungssprecher Falk Neubert, dass es in den Pflegeheimen Zeit brauche, um mit Bewohnern oder Angehörigen die nötigen Aufklärungsgespräche zu führen. Insgesamt seien die Impfungen in Thüringen aber "absolut reibungslos" angelaufen.

Die Opposition sieht das anders. Die Landesregierung habe den Impfstart "verschlafen und chaotisch organisiert", sagte CDU-Landtagsfraktionschef Mario Voigt unserer Zeitung. "Während im gleich großen Sachsen-Anhalt zehnmal mehr Menschen bereits geimpft sind, ist Thüringen trauriges Schlusslicht."

Hotspots impfen am langsamsten

Tatsächlich scheint es in Sachsen-Anhalt besonders schnell vorwärts zu gehen. 10.100 Menschen bekamen dort ihre Dosis. Ganz hinten stehen Sachsen und Thüringen - also ausgerechnet die beiden Länder, die am heftigsten von der zweiten Pandemiewelle betroffen sind.

Am Neujahrsmorgen meldete das hiesige Gesundheitsministerium 1243 Neuinfektionen und 17 neue Todesfälle. Damit stieg die Zahl der Menschen, die in Thüringen mit dem Coronavirus verstarben, erstmals über 1000.

Gleichzeitig bleibt die Lage in den Kliniken angespannt, mehr als 200 Intensivbetten sind mit Corona-Patienten belegt. Und das Schlimmste steht wohl noch bevor. "Der Januar wird der härteste Monat", gibt Fraktionschef Voigt die Einschätzung vieler Mediziner wieder. Gerade deshalb, sagt er, sei es wichtig, das geimpft werde.

Thüringen erhält pro Woche 19.500 Impfdosen

Doch das dauert. Thüringen erhält auch in Zukunft pro Woche nur 19.500 Impfdosen; die Hälfte davon muss jeweils für die nötige Zweitimpfung aufgehoben werden.

In der nächsten Woche werden daher weiter vor allem Bewohner und Personal in Pflegeheimen geimpft. Die ersten Impfzentren für Menschen über 80 Jahre und Beschäftigte im Gesundheitssystem sollen am 13. Januar öffnen: nach Informationen dieser Zeitung in allen kreisfreien Städten, dazu in Gotha, Meiningen, Pößneck, Schmölln, Sonneberg, Bad Langensalza und Bad Frankenhausen. Der Rest der 29 Zentren könnte ab Anfang Februar in Betrieb gehen.

Das Interesse ist jedenfalls enorm. Das Online-Portal impfen-thueringen.de brach wegen der großen Nachfrage erst einmal zusammen - und wurde dann, nachdem 22.000 Termine für Erst- und Zweitimpfungen vergeben waren, bis Freitag nächster Woche geschlossen. Eine telefonische Anmeldung soll aber ab Montag unter 03643/4950490 möglich sein.

