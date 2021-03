Unbekannte sprühen in Pößneck Hakenkreuze auf Straße

Pößneck Unbekannte sprühen in Pößneck Hakenkreuze auf Straßen und Häuser. Jetzt sucht die Polizei nach den Tätern.

Wie die Polizei am Mittwoch informierte, wurde am Dienstag festgestellt, dass in Pößneck durch einen oder mehrere Täter mit gelber (Signal-) Farbe mehrere Hakenkreuze und sogenannte "Siegrunen" im Bereich Schlettwein/Krietschenweg auf die Straße und an zwei leerstehende Baracken gesprüht wurden.

Mögliche Zeugen der Schmieraktion werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla (Telefon: 03663 431 0, E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de) zu melden.