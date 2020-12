Wohnungsgesellschaft Apolda unterstützt Kinderklinik

Eine Premiere fand dieser Tage im Robert-Koch-Krankenhaus Apolda statt. Mit 2500 Euro unterstützt die Wohnungsgesellschaft Apolda (WGA) erstmals den Förderverein der Kinderklinik. Den symbolischen Scheck nahmen Chefarzt Dr. Marian Eulitz und Vereinsvorsitzender Jürgen Philipp aus den Händen von WGA-Geschäftsführer Sören Rost entgegen.

Mit dem Geld soll weiter in die Modernisierung der Ausstattung investiert werden, sagte RKK-Geschäftsführer. Eulitz sagte, dass es schöne Geste sei, dass das örtliche Wohnungsunternehmen so auch das örtliche Krankenhaus unterstützt. Rost verwies darauf, dass alle, egal wo sie in Apolda oder Umgebung in ihren jeweiligen Bereichen wirken, stets auch etwas für den Standort tun.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Mike Mohring versicherte, dass „der Kampf um den Erhalt der Kinderklinik“ ein fortwährender sei. Dass Kinder in Apolda geboren werden, dafür wolle man auch weiter eintreten. Jedes Handeln, das den Krankenhausstandort zu stärken geeignet ist, sei deshalb willkommen.