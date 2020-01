Kreistag entscheidet für Erhalt der Rettungsleitstelle

Das Weimarer Land wird seine Zentrale Rettungsleitstelle behalten. Das ist das Ergebnis des Kreistages. Ohne Gegenstimmen bei fünf Enthaltungen wurde der Antrag der Landrätin beschlossen.

Christiane Schmidt-Rose (CDU) hatte energisch für deren Weiterbetrieb geworben. Alternative ist ein Aufgehen in einer Regionalleitstelle Erfurt.

Mit teils dramatischen Beispielen, die den Vorteil der hiesigen Leitstelle untermauern, warben Thomas Gottweiss (CDU) und Hans-Helmut Münchberg (BI) ebenso um Zustimmung.

So schilderte Gottweiss einen Fall aus Oberreißen, wo eine Person 90 Minuten habe warten müssen, bis der Rettungswagen vor Ort angelangt sei. Das Dorf sei bei Notfällen in Sömmerda aufgeschaltet, deren Fälle wiederum längst über die Rettungsleitstelle Erfurt laufen. Wegen Koordinationsproblemen und fehlender Ortskenntnis sei der Rettungswagen fälschlicherweise nach Zottelstedt dirigiert worden, weil sich die Koordinatoren nicht auskannten. Wertvolle Zeit sei verloren gegangen, so Gottweiss. Kurzum: Die Ortskenntnisse der hiesigen Fachleute sei unersetzlich.

Münchberg fragte rhetorisch, was den künftig passiert, wenn im Weimarer Land Großschadensereignisse wie Pandemie, Zugunglück oder Flugzeugabsturz aufträten und Katastrophenalarm ausgelöst wird. Dann sei allein die Landrätin zuständig. Sie müsse dann über die nötigen Strukturen hier verfügen. Auf Erfurt könne man sich da nicht verlassen, das sage ihm seine Erfahrung, so Münchberg.

Für eine vernünftige Abwägung der Interessen plädierte Ulrich Kühn (AfD). Das Leben bestünde nicht nur aus Geld, meinte er angesichts der Behauptung auf Landesebene und bei den Krankenkassen, größere Strukturen seien per se effizienter. Viel wichtiger sei es, für die Menschen vor Ort zu sorgen und in deren Interesse abzuwägen, so Kühn.

Stefan Wogawa (Linkspartei) gab zu bedenken, dass auf Bundesebene derzeit über Veränderungen bei den Notfallleitstellen diskutiert werde. Künftige personelle Vorgaben, Modernisierungsanforderungen bei der Infrastruktur und so fort könnte kleine Strukturen wie die des Weimarer Landes da perspektivisch überfordern. Deshalb war er um Zurückverweisung des Themas in die Ausschüsse. Das wurde abgelehnt, zumal die Landrätin darauf verwies, dass das Land bis Ende Januar eine Entscheidung erwarte.

Schmidt-Rose kritisierte, dass seitens des Freistaates keine Kostenprognose vorläge, aus der hervorgehe, was der Kreis zahlen muss, wenn er sich für Erfurt entscheidet.

Die Zahlen indes, die der Kreis als Anhaltspunkt vorgelegt habe, seien von ihrem Amt nicht blauäugig kalkuliert worden.

Dieses wohl auch, weil eine Tiefenprüfung 2019 ergeben habe, dass die Leitstelle hier bestens funktioniere und nicht ineffizient sei. Zentralisierung sei gut, wenn sie Verbesserungen bringt. Ansonsten könne man es lassen, meinte Schmidt-Rose.

Dass es bei dieser Entscheidung um mehr als Brutto und Netto gehe, darauf verwies Münchberg. In dieser Sache gehe es im Ernstfall um Tod oder Leben. Da dürfe man nichts dem Zufall und schon gar nicht Leuten im fernen Erfurt überlassen.