Zella-Mehlis. Weil sich der 14-jährige Arijan, ein autistischer Schüler aus Bad Blankenburg, so sehr für Schnellstraßen interessiert, hat ihn die Thüringer Autobahnpolizei in ihre Leitstelle nach Zella-Mehlis eingeladen.

Was für Ganoven ein Alptraum ist, war für Arijan eine riesengroße Überraschung: Der 14-Jährige wurde von einem Streifenwagen abgeholt. Der Grund: Die Thüringer Autobahnpolizei hatte ihn eingeladen, sich die Leitstelle der Autobahnpolizeiinspektion in Zella-Mehlis, direkt neben der A71, anzuschauen. Denn Autobahnen sind Arijans größtes Hobby. Ob Hermsdorfer Kreuz oder Kirchheimer Dreieck, Abfahrt Lederhose oder Höllbergtunnel – Arijan kennt alle Besonderheiten.

Leser schenkt ihm Straßenkarte

Doch Arijan leidet unter schwerem Autismus. Es fällt ihm deshalb schwer, soziale Kontakte zuzulassen. Zudem braucht er einen Rückzugsort, um zur Ruhe zu kommen. Deshalb will ihm seine Schule, die Fürstin-Anna-Luisen-Schule in Bad Blankenburg, eine Förderschule für geistig und körperlich behinderte Schüler, mit Hilfe unserer Spendenaktion „Thüringen hilft“ eine Ruhe-Oase einrichten. In einem Artikel darüber ging es auch um Arijans Hobby, die Autobahnen. Mit überraschenden Folgen: Erst bekam er von einem ehemaligen LKW-Fahrer aus dem Raum Gotha eine große magnetische Straßenkarte geschenkt, dann lud ihn die Autobahnpolizei ein. Polizeihauptmeisterin Henkel und Polizeimeisterin Graf holten Arijan und seinen Begleiter Kay Höpping dafür im Streifenwagen ab.

Auch im Leitstand der Autobahnpolizei in Zella-Mehlis durfte sich Arijan umschauen. Mit zahlreichen Kameras wird dort der Verkehr überwacht. © FUNKE Medien Thüringen | Ingo Glase

Polizeikommissarin Natalie Meier führte Arijan in Zella-Mehlis durch die Garage und die Leitstelle und erklärte ihm die Aufgaben der Autobahnpolizei. „Die Kolleginnen und Kollegen fahren in erster Linie rund um die Uhr Streife, auf allen Thüringer Autobahnen, der A4 und der A9, der A38 sowie der A71 und A73.“ Da haben sie gut zu tun, denn über 500 Autobahnkilometer führen durch Thüringen, dazu kommen mehrere Tunnel, darunter der Rennsteigtunnel, der mit knapp acht Kilometern längste Straßentunnel Deutschlands. „Unsere Kolleginnen und Kollegen kontrollieren bei Auffälligkeiten Fahrer und Fahrzeuge, sichern Unfallstellen ab und haben immer einen aufmerksamen Blick auf den Verkehr“, so die Pressesprecherin. Später im Büro wartet dann die Dokumentation der Einsätze.

Hund von der Autobahn gerettet

In der Garage konnte sich Arijan Einsatzfahrzeug und Polizei-Motorrad genau anschauen, manche zivilen Streifen-Fahrzeuge sind schneller, als die Polizei eigentlich erlaubt.

Auch kuriose Einsätze sind keine Seltenheit, verriet Polizeihauptmeisterin Henkel: „Wir mussten auf der A 71 schon mehrmals einen entlaufenen Schäferhund einfangen.“ Da musste dann auch Arijan schmunzeln.