Ein betagtes Ehepaar hat Post von der Enkelin. „Susan wünscht sich von uns ein Tablet“, liest der Großvater vor. Darauf meint seine Frau: „Die Gute ist immer so genügsam.“

Christian Habicht, Karikaturist dieser Zeitung, hat seinen neusten Cartoon-Band der Großeltern-Generation gewidmet. „Besser leben mit Oma und Opa“ ist das dritte Werk, das er im praktischen Quadratformat beim Mitteldeutschen Verlag veröffentlicht. Darin versammelt der Eisenberger Zeichner knapp 50 Cartoons. Es sei eine Art Best-of seiner Oma-und-Opa-Witze, sagt Habicht. Dabei rückt er mal die Enkel-Großeltern-Beziehung in den Fokus. Mal wirft er einen humoristischen Blick auf das überholte Technik-Verständnis älterer Menschen. Wobei Habichts Witze nie verletzend sind. Und das ist dem Ostthüringer Künstler auch sehr wichtig. „Ich möchte unterhalten“, betont er.

Und das gelingt ihm von Seite 1 an: Da liegt der kleine Enkelsohn mit Teddy im Bett, die Arme philosophisch hinter dem Kopf verschränkt, und fragt ganz erwachsen: „Du, Oma, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt?“ Auch die Unterschiede zwischen einem Kino-Besuch mit den Eltern und einer Vorstellung mit den Großeltern weiß der Ostthüringer humoristisch herauszuarbeiten. Während im ersten Bild der Vater den Zuschauersaal mit einem Popcorn-Becherchen betritt und großspurig Frau und Sohn erklärt: „Die gönnen wir uns jetzt“, schleppt auf Bild zwei ein Opa einen mannshohen Popcorn-Eimer herbei. Freundlich kündigt er dem Enkel an: „Oma bringt dir gleich noch ‘ne große Cola.“

Geboren 1962 in Jena, begeisterte sich Christian Habicht schon früh fürs Zeichnen und Malen. Doch zunächst erlernt er das Töpfer-Handwerk und betreibt eine eigene Töpferei. 2006 macht er seine Leidenschaft für Stift und Pinsel zum Beruf. Seither hat er als Karikaturist und Illustrator an die 30 Bücher herausgebracht – vom Puzzlebuch bis zum Cartoonband. Aktuell arbeitet er an seinen jährlichen Küchen- und Klo-Kalendern. In Niederleierndorf südlich von Regensburg ist zudem gerade eine Ausstellung mit seinen Karikaturen zu sehen. Darüber hinaus gibt er an der Geraer Volkshochschule regelmäßig Zeichenunterricht.

Christian Habicht: „Besser leben mit Oma und Opa“, Mitteldeutscher Verlag, 48 Seiten, 12 Euro

