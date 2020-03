Gotha: Rätsel der indonesischen Schädel

Obwohl man exotische Objekte fremder Länder auf Gothas Schloss seit den Zeiten Herzog Ernsts des Frommen anno 1640 sammelt, betrachtet Friedenstein-Direktor Tobias Pfeifer-Helke heute das Thema „Koloniales Erbe“ vergleichsweise entspannt. Kopfzerbrechen macht ihm nur eine ominöse Sammlung menschlicher Schädel, von denen etwa 30 im 19. Jahrhundert aus Indonesien in die kleine Residenzstadt gelangten. Noch diesen Sommer will Pfeifer-Helke ein Forschungsprojekt beantragen, um die Umstände möglichst genau aufzuklären.

„Es liegt alles offen“, beteuert Pfeifer-Helke. „Wir verstecken nichts.“ Aufgestört hatte ihn vergangenen Herbst eine Kleine Anfrage der bündnisgrünen Abgeordneten Madeleine Henfling im Landtag und deren anschließende Forderung, fragwürdige Sammlungsobjekte, soweit sie aus ehemaligen Kolonien stammen, an die Herkunftsländer zurück zu erstatten. So leichtfertig geht der seit vorigem Jahr amtierende Stiftungsdirektor mit ihm anvertrauten Kunst- und Kulturgegenständen allerdings nicht um. Seine Devise lautet: Forschen, dann entscheiden. „Erst wenn Museen die Geschichten ihrer Objekte vollständig erzählen können, kann man damit umgehen“, sagt er.

Relativ kleiner Bestand an ethnologischen Objekten

Zudem wundert sich der gebürtige Vogtländer, dass Henfling nicht den direkten Kontakt gesucht habe. Dabei sei die ethnografische Sammlung auf Friedenstein mit 800 von insgesamt mehr als einer Million Objekte nur sehr klein; dazu gehören etwa Zaumzeug, Wasserflaschen und Patronentaschen – sogenannte „Türkenbeute“ – aus den osmanischen Kriegen oder rituelle Masken aus der Südsee. Außerdem stehen 1600 Ostasiatika im Fokus, zumeist Geschirre, Specksteinfiguren oder kostbare japanische Lackobjekte, deren redlicher Erwerb über Händler und Agenten zumeist relativ einfach nachweisbar ist, sowie ein bemerkenswertes Sortiment an Aegyptica – darunter auch fünf menschliche Mumien.

„Sehr viel Unappetitliches gibt es eigentlich nicht“, resümiert Pfeifer-Helke. „Die öffentliche Wahrnehmung und die Realität klaffen auseinander.“ Trotzdem räumt er ein: „Die Schädelsammlung hat es in sich.“ Laut Gothaer Akten kamen diese menschlichen Überreste 1863/64 als Schenkung eines niederländischen Arztes in die Sammlung – Herkunft Indonesien, damals Batavia. Genauer: aus Banjarmasin. Der Name der Stadt sei eng verknüpft mit kriegerischen Auseinandersetzungen der holländischen Ostindien-Kompanie gegen die Dayak, also indigenen Volksgruppen auf Borneo. 30 Schädel verzeichnet eine historische Inventarliste, ein Eintrag ist gestrichen.

Die 29 Hirngebeine verwahrt Sammlungsdirektor Thomas Huck sicher im verschlossenen Depot in einem neutralen Schrank. Ausgestellt werden sie nicht, sie dürfen nicht einmal fotografiert werden. „Wir sind angehalten, mit menschlichen Überresten würdevoll und pietätvoll umzugehen“, erklärt Huck. Bei Inaugenscheinnahme fällt auf: Die wohl meisten Schädel sind beschriftet. Glatt und oberflächlich weitestgehend unversehrt, sehen sie nicht aus wie archäologische Funde. Also will Pfeifer-Helke der Sache auf den Grund gehen.

Seit etwa einem Jahr, so betont er, laufen Vorbereitungen für ein Projekt, das in Kooperation mit dem Zentrum für Kulturgutverluste, Magdeburg, bis Sommer 2022 die Provenienz präzise ermitteln soll. Schwierig sei es indes, einen Wissenschaftler damit zu betrauen, der außer der fachlichen Ausbildung auch Kenntnisse über die örtlichen Verhältnisse besitze sowie der holländischen Sprache mächtig sei. Der richtige Mann sei nun gefunden und überdies eine Zusammenarbeit mit dem Institut für Dayak-Forschung in Banjarmasin verabredet.

Fünf Mumien und ein Schrumpfkopf in der Gothaer Sammlung

Alles Übrige hält Pfeifer-Helke für relativ unheikel. Die menschlichen und Tier-Mumien wurden neben anderen wertvollen Aegyptica von Ulrich Jasper Seetzen, einem abenteuerlichen Forschungsreisenden der Goethezeit, im Auftrag des Gothaer Herzogs in Kairo erworben und gen Deutschland verschifft. Seetzen war über Konstantinopel und Palästina an die Gestade des Nils gereist; er nahm sogar inkognito an einer Hadsch nach Mekka teil und ist später im heutigen Jemen verschollen.

Ein Schrumpfkopf aus dem Norden Brasiliens kam Anfang des vorigen Jahrhunderts durch einen zurückgekehrten Gothaer Auswanderer in die Sammlung. Der Kopf erwies sich aber – erst vor ein paar Jahren – glücklicherweise als Fälschung: Die Indigenen aus dem Rio Negro-Gebiet präparierten auch Affen- oder Faultierköpfe auf die geübte, für Europäer schauerliche Weise, um Reisende beim Kauf zu foppen.

Kuratorin Ute Däberitz, für diesen Teil der Gothaer Sammlungen zuständig, stellt das kuriose Exemplar lieber nicht aus. Stattdessen renommiert sie beim Publikum zum Beispiel mit japanischen Lackkästchen, die auf Friedenstein in einer solchen Fülle und Qualität wie nirgends in Europa bewahrt werden. Das sind die wahren Schätze...

stiftungfriedenstein.de