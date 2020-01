Römer, Dürer, Saurier: Vorschau aufs Thüringer Ausstellungsjahr

Zum Jahresauftakt stellen wir die wichtigsten Ausstellungen der Thüringer Museen im Jahr 2020 vor:

Kunstforum Gotha

Zum Jahresauftakt würdigt das Kunstforum in Gotha einen besonderen Sohn der Stadt: den Abenteurer, Naturfotografen und Tierfilmer Andreas Kieling. Er wurde 1991 durch seine bahnbrechenden Grizzly-Aufnahmen aus dem Yukon bekannt. In einer Sonderausstellung „Mit den Grizzlys durch Alaska“ gewährt er Einblicke in seine Arbeit.

(8. Januar bis 22. März)

Kunsthaus Apolda Avantgarde

Apolda startet mit einem der genialsten Künstler der Renaissance ins neue Jahr: Albrecht Dürer. Höhepunkt der Schau „Albrecht Dürer: Meisterwerke der Renaissance“ sind die berühmten Blätter „Der heilige Hieronymus im Gehäuse“, „Adam und Eva“ und „Die Melancholie“. Darüber hinaus dürfen sich Kunstfreunde auf Pop-Art aus England (26. April bis 28. Juni) und Werke von Marc Chagall (20. September bis 13. Dezember) freuen.

(12. Januar bis 13. April)

Kunsthaus Erfurt

Einer vielfach ausgezeichneten Künstlerin, die in Berlin und Jerusalem lebt, bietet die Kunsthalle Erfurt im April eine Bühne: Cornelia Renz setzt sich in der Einzelausstellung „Heimspiel“ mit dem Thema Heimat auseinander.

(17. April bis 12. Juni)

Residenzschloss Heidecksburg

in Rudolstadt

Voraussichtlich ab Mitte Mai präsentiert die Rudolstädter Schau „Von A. Dürer bis Z. Katze. Wunderkammer Heidecksburg“ die Sammeltätigkeit der Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt, beginnend mit der Gründung des Schlossmuseums Residenzschloss Heidecksburg bis zur aktuellen und zukünftigen Museumsarbeit.

(Voraussichtlich ab 15. Mai)

Kunsthaus Meyenburg Nordhausen

Das Nordhäuser Kunsthaus Meyenburg widmet sich im Mai unter der Überschrift „Einfach tierisch – Vom Hahn zum Pferd“ Tierdarstellungen in der Kunstgeschichte. Die Ausstellung präsentiert über 100 Gemälde, Grafiken und Skulpturen aus den vergangenen 200 Jahren, unter anderem von Braque, Dalí, Goya, Klinger, Kubin, Magritte und Miró.

(16. Mai bis 23. August)

Sommerpalais Greiz

Der wertvollste Teil der Greizer Kupferstichsammlung stammt aus dem Nachlass der englischen Prinzessin Elizabeth, der dritten Tochter König Georgs III. von Großbritannien und Irland und späteren Landgräfin von Hessen-Homburg. Zu ihrem 250. Geburtstag widmet das Sommerpalais Greiz der leidenschaftlichen Sammlerin die Ausstellung „Her Royal Highness Princess Elizabeth”.

(16. Mai bis 4. Oktober)

Herzogliches Museum in Gotha

Tambacher Liebespaar, Fossil Foto: Thomas Wolf/Stiftung Schloss Friedenstein Gotha

Das Herzogliche Museum in Gotha zeigt in der Sonderschau „Saurier – Die Erfindung der Urzeit“ die letzten 200 Jahre Saurierforschung im Zeitraffer. Neben Modellen und Bildern wird sie auch zahlreiche Versteinerungen aus der hauseigenen geowissenschaftlichen Sammlung präsentieren, darunter das weltberühmte „Tambacher Liebespaar“ – ein Fossil zweier Ursaurier-Skelette vom Bromacker bei Tambach-Dietharz. Ganzjährig widmet sich die Stiftung Schloss Friedenstein dem 300. Geburtstags des „Vaters der deutschen Schauspielkunst“, Conrad Ekhof (1720–1778).

(17. Mai bis 24. Januar 2021)

Museum für Angewandte

Kunst Gera

In „Glanz Eleganz: Barocker Edelsteinschmuck und seine Welt“ zeigt das Museum für Angewandte Kunst Gera Preziosen des 18. Jahrhunderts. Darüber hinaus geht es in der Ausstellung um Edelsteinabbau, Transport, Verarbeitungstechniken, modische Trends und mit Edelsteinen verbundene Menschenschicksale.

(24. Juni bis 20. September)

Panorama-Museum Bad Frankenhausen

Anfang Juli wird im Panorama-Museum Bad Frankenhausen die Sonderexposition „Surrealismus in Deutschland? Kunst von 1920 bis 1950“ eröffnet. Erstmals soll darin der Beitrag deutscher Künstler zum Surrealismus in einer Ausstellung betrachtet werden.

(4. Juli bis 11. Oktober)

Kulturhistorisches Museum

Mühlhausen

Das Kulturhistorische Museum der Mühlhäuser Museen beschäftigt sich ab Juli mit Spuren des Antiken Roms in Thüringen. In „Roms verlorene Provinz“ geben aufsehenerregende Neufunde aus dem Unstrut-Hainich-Gebiet, ergänzt um wichtige Exponate aus anderen Teilen Thüringens, Einblicke in das Spannungsfeld der römisch-germanischen Beziehungen.

(12. Juli bis 11. Oktober)

Klassik Stiftung Weimar

Gemeinsam mit dem Kunstfest Weimar zeigt die Klassik-Stiftung in der Ausstellung „Deutsche Romantik“ Meisterwerke aus den eigenen hochkarätigen Grafiksammlungen. Sie stammen von namhaften Künstlern der Romantik wie Johann Heinrich Füssli, Caspar David Friedrich und Philipp Otto Runge.

(28. August bis 30. November)

Kunstsammlung Jena

Das Jenaer Stadtmuseum, Sitz der Kunstsammlung Jena, schließt Ende März wegen Fassadensanierung voraussichtlich für sechs Monate. Im Oktober soll das Haus unter anderem mit der Sonderausstellung „Wunschbilder. Erwerbungen 2000-2020“ wiedereröffnen. In den vergangenen 20 Jahren konnte die Jenaer Kunstsammlung um mehr als 1000 Werke auf 8000 Arbeiten bereichert werden.

(2. Oktober bis 22. November)