Frühlingsopfer zum vierten Advent

Ganz und gar nicht weihnachtlich, aber so spannend, dass er den ganzen Oberlichtsaal zum 4. Advent füllte, war ein kombinierter Konzert-Performance-Abend von Anna Lysenko, Mai Shinada und Otto Hernandez. Strawinsky und Mahler – eine Zeremonie von Fetisch und Dissonanz, Ritual, Kampf und Rhythmus hatte das so ungleiche Trio angekündigt und mit einem Plakat von Luis Rutz zusätzlich Neugier geweckt.

Tatsächlich erlebte das Publikum zwei Aufführungen. Anna Lysenko und Mai Shinada hatten sich noch nicht oft in so großem Rahmen an Igor Strawinskys „Le sacre du printemps“ (Frühlingsopfer) gewagt. Sie transformieren die 1913 von Strawinsky eigentlich für großes Orchester geschaffene Ballettmusik vierhändig auf einen Flügel.

Schon sehr lange arbeiten die beiden Pianistinnen an diesem Frühlingsopfer im heidnischen Russland, bei dem eine Jungfrau dem Frühlingsgott geopfert wird, um ihn zu versöhnen. Im Gegensatz zum Orchester hat Strawinsky für Pianisten ein kaum vollendetes Werk hinterlassen, was beide um so mehr reizt. Und das Publikum im Oberlichtsaal gefangen nahm.

Die Choreografie von Otto Oscar Hernandez ist noch weniger fest geplant. Seine Performance ist Improvisation bis zur Ekstase. Mensch und Dämon zugleich, inszeniert der Kubaner den Tanz der Ahnen, um schließlich bei Gustav Mahlers Rückertlied zu landen: „Ich bin der Welt abhanden gekommen“. Hernandez’ Performance lebt dabei von seiner immensen körperlichen und stimmlichen Präsenz und vom Kontrast. Er vermittelt keine Botschaft, sondern ein Gefühl, seine „Inszenierung der Antimoral“.

Das Publikum bejubelte beide Aufführungen – und blieb doch teils ratlos zurück: „mensch > tier > geist – ein letzter Schrei für den Multikult“? – So bleibt jede Menge Raum für eine Fortsetzung dieser produktiven Zusammenarbeit. Mit etwas Fantasie kann man sich durchaus vorstellen, dass Konzert und Performance noch viel enger verschmelzen.