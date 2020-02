Eva-Maria Fastenau (l.) ist in „Baby, du schaffst mich“ in ihrem Element.

Bad Berka. Das Kapellendorfer „Fettnäppchen“ gastiert am Samstagabend in der Kurstadt Bad Berka.

Kabarett im Zeughaussaal

Mit dem Stück „Baby, du schaffst mich! Oder: Guck mal, wer da schreit!“ gastiert das in Kapellendorf und Gera beheimatete Kabarett „Fettnäppchen“ am Samstag, 8. Februar, ab 19 Uhr im Zeughaussaal in Bad Berka. Eva-Maria Fastenau und Marco Schiedt schlüpfen in die Rollen des Ehepaars Siegrid und Ralf, die sich eigentlich jung und knackig fühlen, plötzlich aber Oma und Opa sind. Und völlig unvorbereitet ein paar Tage auf den Kleinen aufpassen müssen.

Samstag, 8. Februar, Zeughausplatz 11, Eintritt 18 Euro