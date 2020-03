Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Komprimiert auf 90 Minuten

Sechzehn Stunden mit 35 Rollen plus Chor braucht man, um Richard Wagners „Ring des Nibelungen“ aufzuführen. Puppenspielkünstlerin Josephine Hock und Theaterpädagoge Vincent Kresse stellen sich im Jungen Theater im Stellwerk dieser Herausforderung in ihrer komprimierten eineinhalbstündigen Inszenierung von Wagners Opernzyklus. Zu erleben ist das Werk in einer Aufführung am heutigen Mittwoch, 19 Uhr, sowie am 12. und 13. Juni, jeweils 19 Uhr.

Vielerorts wird „Der Ring des Nibelungen“ als Teil des deutschen Hochkulturverständnisses gehandhabt. Regie und Ensemble recherchierten deshalb unter der Fragestellung: Was ist typisch deutsch? Die Resultate werden durch Bühnenbild und Requisite sowie insbesondere den Umgang damit erfahrbar gemacht. Die Stadt Weimar ohne institutionelles Puppentheater erhält mit dieser kurzweiligen Inszenierung ein Bühnenwerk, das Objekt- und Musiktheater kunstvoll und zeitgenössisch verbindet. Die Musik Wagners begleitet das Publikum in leitmotivischen Ausschnitten über neunzig Minuten und ist damit allgegenwärtig.

Kartenreservierungen: Tel. 03643 / 49 08 00 oder karten@stellwerk-weimar.de