In der DDR gab es kein normales Leben

„Alltag in der Diktatur“ lautete das Thema der Ringvorlesung von Freya Klier in der Uni Erfurt. Das Leben, über das die Mitbegründerin der DDR-Friedensbewegung im gut besuchten Hörsaal 2 berichtete, ist das einer Widerständigen und Unangepassten. Klier ist Jahrgang 1950, diese frühe Zeit in der DDR sei härter gewesen als spätere Jahre. Beispiel Erziehung: Lehrer alter Schule, die sich nicht vor den propagandistischen Karren der SED-Bildungspolitik spannen ließen, wurden durch linientreue Funktionäre ersetzt.

„Die die Macht hatten, sorgten damals dafür, dass Menschen mit anderer Meinung ins Gefängnis kamen. In den 1950ern konnte man noch fliehen, später ging das nicht mehr“, sagt Klier. Insgesamt hätten vier Millionen Ostdeutsche vor 1989 das Land verlassen, 2,5 Millionen davon vor dem Mauerbau. „Die Mauer wurde gebaut, um das völlige Verlöschen der DDR zu verhindern“, so Klier. Schließlich habe die allmächtige Margot Honecker über Erziehung und Bildung geherrscht.

Schon ihre Eltern seien mit dem System in Konflikt geraten. Nach einem nichtigen Streit mit einem Passanten, der sich als Polizist entpuppt habe, musste der Vater in den Uranbergbau, die Mutter in den Schichtdienst. Im Kleinkindalter kamen Klier und ihr Bruder ins Kinderheim, wo sie auf den Stalinismus eingeschworen werden sollten.

Im Vortrag erinnert Freya Klier an gescheiterte Fluchtversuche, die hohe Selbstmordrate in der DDR und Indoktrinationen. Als ein Beispiel führt sie die Haarschneideaktion von 1969 an. Im Landkreis Pößneck wurden damals Langhaarige zwangsweise zum Friseur geschickt. Sie selbst erhielt 1985 Berufsverbot als Theater-Regisseurin, ebenfalls betroffen ihr Mann, Liedermacher Stefan Krawczyk. Über einen Mordversuch der Stasi will sie demnächst ausführlich berichten.

In der Diskussion verweist ein Mann darauf, dass er normal in der DDR leben konnte. Klier stellt den Begriff der Normalität infrage. „Es gab kein normales Leben in der DDR. Es gab keine Wahlfreiheit, die Gefängnisse waren voll. In der Diktatur wusstest du nicht, wer wirklich echte Freunde waren. Auf Stefan und mich waren 82 Stasispitzel angesetzt. Was also ist normal und für wen?“

