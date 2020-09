50 Tipps, um die Welt zu retten

Umweltheld in zwei Minuten? Hört sich gut an. Kann aber gar nicht klappen? Weit gefehlt. Es klappt sogar sehr gut. Die Familie jedoch, deren Kinder konsequent die 50 tollen Tricks anwenden, mit denen sie die Welt retten können, sollte sich warm anziehen. Denn die Autoren Martin Dorey und Tim Wesson fordern ihre jungen Leser ausdrücklich auf, den Eltern gehörig auf die Nerven zu gehen – in allen Lebensbereichen.

Für jede der Zwei-Minuten-Aktionen (bitte die Stoppuhr stecken lassen) gibt es Punkte. Für den wiederverwendeten Joghurtbecher, der sich als Pflanzgefäß nutzen lässt, ebenso wie für Spielzeug, das nicht weggeworfen, sondern repariert wird. Oder fürs Ploggen, das wurde in Skandinavien erfunden: spazieren gehen oder joggen und dabei Müll aufheben.

Aber auch harte Sachen wie der Verzicht auf Luftballons bei Partys gehören dazu. Schlaff und kaputt landen sie eines Tages im Meer – und sehen für Schildkröten aus wie deren Lieblingsspeise, die Quallen. Begeistert schnappen die Tiere zu; das gilt auch für

Fische.

Küche, Kinderzimmer, Klo, Schule, Supermarkt, Sportverein: Überall ist mehr Plastik, als gut für die Welt ist. Und überall lässt sich Ersatz finden, eine Möglichkeit zum Wiederverwenden oder zum weniger Verbrauchen.

Zwar haben die Autoren den Zeigefinger des Öfteren recht weit erhoben, aber sie sind kreativ, ihre Ideen überfordern nicht und es gibt jede Menge detaillierte Informationen darüber, warum man Dinge tun oder lassen sollte, was die Folgen sind und wie sie sich auf die Welt auswirken.

Die Texte sind kurz, verständlich sowie gut aufgelockert und unterstützt durch Zeichnungen im Comic-Stil, Infokästen, Listen, verschiedene Schriften – und nicht zuletzt durch die Superhelden selbst, die stilecht mit Maske und Umhang durch die Seiten begleiten.

Wer sich auf das Abenteuer Umweltheld einlässt, bekommt glückliche Kinder, einen Haushalt mit sehr viel weniger Abfall und eine etwas weniger vermüllte Welt – nebst jeder Menge Spaß und Wissen. So soll’s sein, findet Autor Martin Dorey. Er lebt im britischen Cornwall, fing 2007 an, die dortigen Strände vom Müll zu befreien – zwei Minuten jeden Tag – und daraus ist 2019 eine Stiftung geworden: The 2 Minute Foundation. Bislang nur in Großbritannien und Irland – aber das kann sich ja ändern …

Martin Dorey, Tim Wesson (Illu.), Fabienne Pfeiffer (Übers.): #umweltheld in 2 minuten. 50 tolle Tricks, wie du die Welt rettest! Dressler, 128 Seiten,14 Euro, ab 9 Jahren