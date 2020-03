Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auszeichnung im Radio: Geraer Dichter Lutz Seiler erhält Preis der Buchmesse

Preisverleihung per Public Listening für einen Dichter, der auch seine Romane vom Ohr her schreibt: In Berlin haben sich Donnerstag früh die Mitarbeiter von Suhrkamp um ein DDR-Radio „Stern 111“ zum gemeinsamen Hören versammelt.

Der Roman „Stern 111“ von Lutz Seiler ist in der Kategorie Belletristik einer von fünf Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse. Lutz Seiler wiederum sitzt am Frühstückstisch in „Huchelhausen“, wie er gleich im Interview erzählen wird, und hört - wie viele Bücherfreunde und speziell die in Gera und Langenberg - Deutschlandfunk Kultur, wo Moderator Joachim Scholl am Donnerstag ab fünf nach neun zelebriert, was wegen der aufgrund von Corona abgesagten Leipziger Buchmesse nicht vor Tausenden Zuschauern stattfinden kann: die Verleihung der begehrten Buchpreise. Nach einer halben Stunde steht fest, nach dem Deutschen Buchpreis 2014 für seinen ersten Roman „Kruso“ wird Lutz Seiler für seinen soeben erschienenen zweiten Roman „Stern 111“ mit dem Leipziger Buchpreis ausgezeichnet. Der Roman leuchte spektral, auf jeder Seite, und das mit menschenfreundlichem Humor, begründet die Jury ihre Entscheidung. In seinem auch von der Kritik für Sprachrhythmus und erzählerische Dichte gefeierten „Wenderoman“ knüpft Seiler unmittelbar an seinen Bestseller „Kruso“ an. Wieder ist die Geschichte eng mit der eigenen Biografie verknüpft. Wie sein Held Carl lebte Seiler nach dem Mauerfall als Maurer und Kellner unter Berliner Hausbesetzern, wie dessen Eltern verließen seine das heimatliche Gera-Langenberg, um ihrem Lebenstraum zu folgen.

Lutz Seiler wurde 1963 in Gera geboren, leitet seit 1997 das literarische Programm im Peter-Huchel-Haus in Wilhelmshorst bei Potsdam und ist mit einer schwedischen Germanistin verheiratet. Seine Eltern leben in Gera. Nach derzeitiger Planung wird Lutz Seiler am 29. April in Erfurt und am 11. Juni in Ranis lesen.

