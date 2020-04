Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Im Einsatz für vielfältigenLesestoff

Was können wir tun? Das fragen wir Kulturschaffende und Kulturfreunde. Sabine Brunner von der Landesfachstelle für Öffentliche Bibliotheken in Thüringen verweist zusammen mit Minister Benjamin Immanuel Hoff auf die Wichtigkeit der Bibliotheken:

Auch wenn aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus die öffentlichen Bibliotheken für den Publikumsverkehr geschlossen haben, sind sie nicht untätig – im Gegenteil. Bereits in den vergangenen Jahren hat die Fachstelle gemeinsam mit dem Freistaat eine Thüringer Online-Bibliothek aufgebaut. Sie sind in der Corona-Krise das wichtigste Instrument zur Befriedigung des geistigen Hungers.

Die meisten der 53 Mitgliedsbibliotheken des Verbundes organisieren unkomplizierte Onlineanmeldungen, oft für ein zwei Monate kostenlos. Fast täglich kommen zu den mehr als 88.000 Medien neue hinzu. Die Verlage haben in der Krise sehr kulante Regelungen für die Bereitstellung von elektronischen Medien getroffen. Die Kolleg*innen aus den Bibliotheken wählen aus den Neuerscheinungen für die Leserinnen und Leser die interessantesten aus. Schon am nächsten Tag können Sie ausgeliehen werden. Weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beantworten Anfragen und nehmen Medienwünsche auf.

Fünf weitere Kommunen werden gerade jetzt im beschleunigten Verfahren der Onleihe angeschlossen. Trotz des voranschreiten der Digitalisierung sind die Nutzerinnen und Nutzer der Bibliotheken auch dem analogen Buch treu. Deshalb öffnen vor allem in kleineren Orten die Bibliotheksbeschäftigten – bei Einhaltung aller Hygieneregelungen – auch das Fenster und geben einen Beutel Lesefutter heraus, oder es steht eine Kiste mit Flohmarktbüchern vor der Bibliothekstür.

Findige Mitarbeiter*innen haben in vielen Orten einen Lieferdienst organisiert. Die Medien sollen erst nach Wiederöffnung in der Bibliothek abgegeben werden, wenn die Faktenlage über das Virus eindeutiger ist. Natürlich sind die Bibliotheken auch in den sozialen Medien aktiv. Sie bleiben wichtige Vermittler von Informationen und sind Teil der wissensbasierten Infrastruktur in Zeiten vieler Fake News.

Die jetzige Krise beweist: Die öffentlichen Bibliotheken sind ein unverzichtbarer Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge.