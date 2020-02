Nordhausen erinnert an jüdische Malerin Charlotte Salomon

„Sorg’ gut dafür: Es ist mein ganzes Leben“. Mit diesen Worten übergab die Malerin Charlotte Salomon im Jahr 1942 einem Freund einen Zyklus von mehreren hundert Bildern. Einige Monate später war die 26-Jährige tot – als Jüdin in Auschwitz ermordet.

Mehr als hundert Jahre nach dem Geburtstag von Charlotte Salomon erinnert das Projekt „Es ist mein ganzes Leben“ an ihr Schicksal, das vor Kurzem auch in der Nordhäuser Cyriaci-Kapelle der Kreismusikschule gastierte. Bei der Veranstaltung handelte es sich um eine Kooperation der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora mit der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen, die es auch fördert, und der Jazzwerkstatt. Projektträger ist der Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben.

Im Mittelpunkt stand das Leben der in Berlin geborenen Charlotte Salomon, das Zuhörern von Therese Hämer nahegebracht wurde. Die aus Serien wie Stromberg oder Tatort bekannte Schauspielerin las aus der Biographie „Bilder eines Lebens“ von Astrid Schmetterling.

Wegen antisemitischer Anfeindungen die Schule verlassen

Zunächst halbwegs unbeschwert in Deutschland herangewachsen, wurde das Leben von Salomon nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten zunehmend eingeschränkt. So musste sie ein Jahr vor dem Abitur 1933 wegen antisemitischer Anfeindungen die Schule verlassen. Die Jüdin begann ein Studium an den Vereinigten Staatsschulen für freie und angewandte Kunst in Berlin. Als sie einen Preis wegen ihrer jüdischen Herkunft nicht annehmen durfte, ging sie nicht mehr zum Unterricht.

Nach der Pogromnacht emigrierte sie Anfang 1939 nach Frankreich, lebte in der Nähe von Nizza. Nach ihrer Hochzeit mit einem Emigranten im September 1943 wurde sie verhaftet und schwanger nach Auschwitz deportiert, wo sie vermutlich am Tag ihrer Ankunft starb.

Umrahmt wurde der Vortrag durch ein Konzert der Jazzband Julie-Sassoon-Quartett, deren Pianistin Julie Sassoon ebenfalls Jüdin ist.