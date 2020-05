Die „Rock Legenden“ werden nun am 1. Mai 2021 in Erfurt auftreten. (Archivfoto)

Ausweichtermin für Konzert der „Rock Legenden“ in Erfurt steht fest

Eigentlich sollte es dieses Jahr noch ein großes Happening werden, doch dann kam Corona und der tragische Tod einer Deutschrock-Legende dazwischen. Die Konzertreihe „Rock Legenden“, bei der die altbekannten Deutsch-Musik-Helden von Silly, City und den Puhdys die Fan-Herzen zum Springen bringen wollten, musste aufgrund des Covid-19-Ausbruchs ausfallen.

Jetzt ist zwar ein Ersatztermin für die Veranstaltung, die eigentlich bereits am 1. Mai auf der Messe in Erfurt stattfinden sollte, gefunden, doch die gute Nachricht wird von einer weitaus tragischeren überschattet. Die Rock-Legenden spielen jetzt am 1. Mai 2021 in Erfurt, doch Schlagzeuger und Gründungsmitglied von City, Klaus Selmke, wird nicht mehr mit dabei sein.

Der Musiker ist am 22. Mai an einem Krebsleiden gestorben. „Das komplette Team der ‚Rock Legenden‘, die Musiker, die Crew, das Management, die Partner und Weggefährten sind in tiefer Trauer. ‚Fassungslos‘ ist wohl das Wort, das uns in diesem Moment vereint“, heißt es deshalb in einer Mitteilung des Konzertveranstalters Semmel Concerts.

„Jetzt, wo seine Trommelstöcke für immer ruh´n, bleibt nur noch der Moment, uns an seine letzten Wirbel zu erinnern.“ – Und das wollen die Rock Legenden zusammen mit allen Fans bei ihren Konzerten 2021 tun, schreiben die Organisatoren.

Demnach behalten alle bereits erworbenen Tickets für den Ersatztermin 2021 ihre Gültigkeit. Bereits erworbene Tickets können trotzdem ab circa Mitte Juni in Gutscheine umgewandelt und ab Ende Juni für neue Tickets anderer Veranstaltungen eingelöst werden.

Für weitere Informationen zur Gutscheinlösung: www.semmel.de/corona