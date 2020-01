Danger Dan: „Kiffer sind peinliche Typen“

Die Antilopen Gang ist eine der bekanntesten deutschen Hip-Hop-Bands. Ihr Album „Anarchie und Alltag“ schaffte es auf Platz 1 der Charts. Mit „Abbruch Abbruch“ bringen die drei Musiker am 24. Januar eine neue Platte heraus und kommen mit ihrer aktuellen Tour im Februar nach Jena. Wir haben vorab mit Danger Dan gesprochen.

In dem Song „Smauldo“ auf eurem neuen Album „Abbruch Abbruch“ kommt die kritische Frage: „Dein neues Album ist persönlich und erwachsen, samma?“. Hört man euer neues Album, bekommt man aber gerade diesen Eindruck: Das es sehr persönlich und erwachsen ist.

In jeder Künstlerbiografie kommt es recht früh zu dem Moment, an dem alle sagen, das ist aber ein erwachsenes Album. Ich frage mich vielmehr, ob ich jetzt erwachsen bin. Das Album wurde auf jeden Fall besonders persönlich. Der Kosmos, über den wir reden und schreiben, wird immer kleiner. Es geht um viele biografische Geschichten.

Das neue Album erscheint zudem ziemlich düster. Ist euer Kosmos denn so dunkel?

Als wir angefangen haben vor drei Jahren, war es noch viel düsterer. Deswegen ist auf dem Cover auch die Geisterbahn zu sehen. Ich denke, in all dem Duster hat das Album einen großen Unterhaltungsfaktor. Das Unangenehme ist vielleicht das Angenehme. Wie bei der Fahrt durch die Geisterbahn: Mal erschreckt man sich, mal lacht man. Aber meistens will man nochmal fahren.

Ihr rechnet auf dem Album mit der Hip-Hop-Szene ab. Ihr würdet den Rapper 2-Pac erschießen, wenn das nicht schon jemand getan hätte und würdet auf Hip-Hop.de lieber den „Gefällt-mir-nicht-Button“ drücken, wenn es den denn gäbe. Macht ihr denn nicht selbst Hip-Hop?

Es ist schon Hip-Hop, was wir machen, aber mit uns und der Szene war es nicht Liebe auf den ersten Blick. Eher Hass auf den ersten Blick. Aber von dem Hip-Hop kann man sowieso nicht mehr sprechen. Es gibt queeren Hip-Hop, feministischen Hip-Hop, Nazirapper oder so Unsinn wie bei Kollegah, der Verschwörungstheorien verbreitet. Bei uns auf dem Konzert wird man aber zum Glück wenig Kollegah-Fans finden.

Gerade über eure Fangemeinde sagt ihr auf dem neuen Album, dass sie früher aus Punkern bestand, heutzutage aber aus SPD- und Grüne-Wählern. Wo ordnet ihr euch eigentlich politisch ein?

Unsere Ursprünge haben wir in autonomen Zentren und bei der Antifa, das kriegt man auch nicht raus. Natürlich führen wir politische Debatten untereinander, kommen dabei aber meist zum gleichen Ergebnis. Aber wir würden uns politisch nirgendwo einordnen.

Zwei auffällige, politische Themen sind auf der Platte Sexismus und Antisemitismus. Warum ist euch das so wichtig, sich gerade in diesem Kontext zu positionieren?

Es liegt so ein bisschen auf der Hand: Es ist egal, ob man von Sexismus oder Antisemitismus selbst betroffen ist. Sobald man es erkennt, sollte man es nicht unausgesprochen stehen lassen. Das sagt einem schon die Vernunft.

Wer die Antilopen-Gang kennt, der weiß, dass ihr eine Anti-Alles-Haltung habt. Für Utopie bleibt wenig Platz. Auf dem neuen Album heißt es explizit „Wünsch dir nix“. Wie geht es denn weiter ohne Utopie?

Ohne zumindest eine abstrakte Utopie ist es natürlich schwer. Utopie an sich ist aber nie konkret formulierbar, weil sie immer eine Wunschvorstellung ist. Kritik hingegen ist formulierbar. Sie ist der seidene Faden zwischen Realität und dem was man erreichen möchte. Und die Kehrseite der Kritik ist ja letztlich auch Utopie. Die ist für unsere Musik sehr wichtig.

Dennoch macht ihr oftmals Hip-Hop mit dem Zeigefinger. Versteckt sich in darin dann doch der Hinweis auf das sogenannte „Gute Leben“?

Das ist wie bei der negativen Dialektik nach Adorno. Ich habe in meinen Texten keine Handlungsanweisung. Ich fordere niemanden auf, zum Beispiel mit dem Kiffen aufzuhören. Ich sag nur, dass Kiffer peinliche, cholerische Typen sind.

Welche Rolle spielt dabei Bildung?

Wir haben alle unterschiedliche Bildungsbiografien. Koljah zum Beispiel hat ein Studium in Soziologie gemacht, ich bin Schulabbrecher. Das ärgert mich manchmal. Jetzt mit 30 animiere ich auf der Bühne Jugendliche, die Arme hoch zu nehmen. Manchmal denke ich, hätte ich nur mal auf meinen Vater gehört. Er ist ein schlauer Mann, er ist Professor der Pädagogik. Ich habe seine Schlauheit erst mit Verzug erkannt. Zum Beispiel gerade, wenn es um’s Kiffen ging.

Wenn wir gerade von Bildung sprechen: Ihr seid der Meinung, dass besonders auf dem Dorf die Menschen ungebildet sind. Der Dorfplatz sei das „Zentrum des Bösen“, heißt es. Das wird man in Thüringen nicht gerne hören.

Ich bin selbst auf dem Dorf aufgewachsen und war mit zwölf Jahren im Schützenverein, deswegen kann ich da aus Erfahrung sprechen. Und alles Progressive entsteht nun einmal in der Stadt. Auf dem Dorf gibt es keine Szene, nur eine Tankstelle, wo sich alle treffen. Das tut mir auch Leid für die Leute auf dem Dorf. Aber sie können ja in die Stadt ziehen.

Dort ist alles besser?

Klar ist da auch nicht alles gut und es gibt viele Löcher, in die man fallen kann. Aber ohne die Stadt würde es die Antilopen Gang nicht geben. Und das wäre doch eine große Tragödie für alle.

Wie wichtig ist Erfolg für euch?

Unser vorheriges Album war ja auf Platz 1 der Charts. Da macht man sich schon Gedanken, wie man daran anknüpfen kann. Aber die Länge unserer Songs daran anzupassen, dass sie möglichst viele Klicks erzielen, kam nie infrage. Wir sind zwar nie angetreten, um irgendwelche Botschaften zu vermitteln, aber da freut es mich doch viel mehr, wenn Leute sagen, dass wir ihnen mit unserer Musik viel geben.

Antilopen Gang, „Abbruch Abbruch Tour 2020“, Montag, 24. Februar, Kassablanca Jena, Beginn 20 Uhr, 27 Euro.