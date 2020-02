Die Hip-Hop Band Antilopen-Gang gastiert am 24. Februar im ausverkauften Kassablanca in Jena.

Hip-Hop mit Anti-Alles-Haltung begeistert Fans in Jena

Sie lassen lange auf sich warten, hinter dem riesigen, halbrunden, silbernen Fächer, der die Bühne im ausverkauften Kassablanca am Montagabend in Jena ziert. Lassen vorab für das Publikum bekannte Songs laufen von Bands wie Feine Sahne Fischfilet oder den Toten Hosen, bei deren Plattenfirma sie unter Vertrag stehen. Auf dem Höhepunkt öffnet sich der Fächer in der Mitte ein kleinwenig und gibt den Blick frei auf das DJ-Pult hinter dem eine lockige Frau in Szene gesetzt wird. Sie hebt die Hände. Das Konzert beginnt mit dem ersten Song des neuen Albums „Abbruch Abbruch“. Der heißt „2013“ und erzählt ein Stück Bandgeschichte der Antilopen-Gang.

Antilopen-Gang: Zwischen Hip-Hop und Punkrock Rapper Danger Dan nimmt ein Bad in der Menge und singt auf den Händen der Fans stehend. Foto: Marvin Reinhart Das Publikum haben die drei Rapper Klojah, Danger Dan und Panik Panzer bereits nach dem ersten Song mitgenommen. Und spätestens als sich der Bühnenfächer gänzlich öffnet und eine klassische Punk-Combo aus Gitarre, Schlagzeug und Bass in das Geschehen mit eingreift, gibt es für viele Fans kein Halt mehr. Der Abend sollte zu einem ausgewogenen Wechsel aus gerappten Punkrock-Liedern, Hip-Hop-Balladen und klassischen Rap-Songs werden. Mal mit Band, mal mit DJ, oder einfach nur mit Danger Dan am E-Piano, der auf sympathische Weise gegen Ende dann doch kleine Textunsicherheiten überspielen muss. Die werden ihm aber von Bandkollegen und Publikum direkt verziehen.

Die Opposition der Opposition Das Publikum fest im Griff: Die Antilopen-Gang im Kassablanca in Jena. Foto: Marvin Reinhart Die Texte der Antilopen-Gang sind intellektuell mit klarer Anti-Alles-Haltung. „Ich bin die Opposition für die Opposition“, heißt es in den Zugaben. „Mir egal, was noch kommt, ich mach’ eh nicht mehr mit“. Und auch wenn das neue Album der Band beim ersten Hören einen düsteren Eindruck hinterlässt, ist die Grundstimmung des Konzerts positiv. Obwohl, wie die Gruppe selbst ankündigt, Klassiker wie der 2014 erschienen Song über rechte Gewalt „Beate Zschäpe hört U2“, keine Prophezeiung mehr sei, sondern traurige Realität. Großes Finale des Konzerts ist das Lied „Fick die Uni“, einer Abrechnung mit Studenten-Klischees und deren Lebensstil. Unsere Zeitung hat sich vor dem Konzert mit Sänger Danger Dan unterhalten. Das Interview in voller Länge finden Sie hier.