Karine Minasyan, Sopran, gestaltet in der Tiefurter Mühle einen Liederabend, am Klavier begleitet sie Emanuel Winter.

Lieder von Wolf, Schubert und Vardapet

Die lyrische Koloratursopranistin Karine Minasyan stammt aus Jerewan (Armenien) und hatte sich bei der letzen Operngala des Tiefurter Sommertheaters eindrucksvoll sowohl mit einer großartigen Stimme als auch mit einer beeindruckenden Tanzeinlage dem Publikum präsentiert. Grund genug, sie zu einem Solo-Liederabend am morgigen Sonntag in die Tiefurter Mühle einzuladen. Begleitet wird sie am Klavier von Emanuel Winter, dem musikalischen Leiter des Tiefurter Sommertheaters.

Karine Minasyan studierte Operngesang an der Hochschule für Musik Hannover und ist seit 2017 im Chor des Deutschen Nationaltheaters Weimar engagiert. In Tiefurt singt sie Lieder von Hugo Wolf, die „Forelle“ von Schubert sowie auch Lieder des armenischen Komponisten Komitas Vardapet.

26. Januar, 16 Uhr, Kaminsaal der Tiefurter Mühle; Eintritt frei, Spenden erwünscht