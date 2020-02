Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Liszt-Interpretin gibt drei Klavierkonzerte

In Vorbereitung auf ihre Teilnahme am Internationalen Liszt-Klavierwettbewerb in Utrecht im März beschert die Pianistin Tamta Magradze Weimarer Musikfreunden gleich drei Konzert-Highlights: Die 25 Jahre junge Georgierin, die seit Oktober an der Musikhochschule Weimar ein Aufbaustudium mit Abschluss Konzertexamen bei Gerlinde Otto absolviert, gibt im Festsaal Fürstenhaus am heutigen Samstag, 22. Februar, sowie am 1. und 7. März, jeweils 19.30 Uhr, Solokonzerte. Tamta Magradze qualifizierte sich beim Liszt-Wettbewerb 2018 in Weimar für das Halbfinale und errang einen Sonderpreis.