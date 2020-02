Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Loh-Orchester spielt kostümiert im Nordhäuser Theater

Unter dem Motto „Sieben auf einen Streich“ laden die Musiker des Loh-Orchesters Sondershausen am 22. Februar um 18.18 Uhr zu ihrem traditionellen Faschingskonzert ins Nordhäuser Theater ein. An diesem Tag schlüpfen die Künstler in Kostüme. Moderiert und musikalisch geleitet wird das Konzert von Felix-Immanuel Achtner. Kleine Gäste können sich ab 17 Uhr auf ein Überraschungsprogramm im Foyer freuen. Karten gibt es an der Theaterkasse und im TA-Pressehaus in der Bahnhofstraße.