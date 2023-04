Zum Start der Kulturarena: Ticket-Verkaufsstart für Ouvertüre der Jenaer Philharmonie beginnt

Jena. Für den Auftakt der Kulturarena in Jena - die Arena Ouvertüre - werden ab heute Tickets verkauft. Die Jenaer Philharmonie spielt in diesem Jahr Klassikerhäppchen, Rock- und Pop-Hymnen.

Ob Konzert-Hörspiel, sinfonisches Märchen oder der Sound von Hollywood – die Arena-Ouvertüre auf dem Festplatz in Lobeda-West gibt der Jenaer Philharmonie alljährlich die Gelegenheit, sich von ihrer besten populären Seite zu zeigen. Unter dem Motto „Sing along“ präsentiert Thüringens größtes Konzertorchester zum Auftakt der Kulturarena am Freitag, 16. Juni, 20 Uhr, sowie am Samstag, 17. Juni, 21 Uhr, neben feinsten Klassikhäppchen unter anderem von Elgar und Verdi beliebte Titel aus Rock und Pop.

Dabei ist das Publikum zum Mitsingen der Hymnen von Abba, Queen, den Beatles, den Prinzen und Karat eingeladen. Falls die Texte nicht mehr so sicher sitzen sollten wie einst, kein Problem, sie werden eingeblendet. Als Lead-Sängerin ist die gefeierte Musicaldarstellerin Beatrice Reece dabei. Die musikalische Leitung hat der für seine innovativen Programme geschätzte Dirigent Evan-Alexis Christ.

In diesem Jahr eröffnen im Rahmen der Partnerschaft der Jenaer Philharmonie und der Musik- und Kunstschule Jena bei der Arena-Ouvertüre am Samstag, 17. Juni, das Projekt-Blockflötenorchester, das AGB-Orchester und Gesangsschülerinnen und -schüler der Musik- und Kunstschule Jena um 19.30 Uhr mit einem Vorprogramm den Konzertabend (im Ticket inbegriffen).

- Der Vorverkauf startet am Freitag, 28. April, in der Tourist-Info sowie auf den Webseiten der Kulturarena und Jenaer Philharmonie.