Geschlossene Werkstätten waren ein Fehler

In Thüringen hält es eine überwiegende Mehrheit für wichtig, dass Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen trotz Corona-Auflagen geöffnet bleiben, und Kontaktbeschränkungen gelockert werden. Die Schließung von Behindertenwerkstätten wird deutlich abgelehnt. Fast drei Viertel der Befragten sprechen sich für einen Anspruch auf Notbetreuung für Kinder mit Einschränkungen aus und plädieren dafür, dass Förderschulen auch im Falle von Schulschließungen geöffnet bleiben. Das geht aus dem Thüringer Inklusionsmonitor hervor, der am Donnerstag vorgestellt wurde. Die inzwischen fünfte landesweite Erhebung durch das Meinungsforschungsinstituts Insa erfragt repräsentativ das Stimmungsbild zu Inklusion und Akzeptanz von Menschen mit Behinderung. In diesem Jahr stehen die Folgen der Corona-Pandemie im besonderen Fokus.

Ordnungsämter sollen Bußgelder verhängen dürfen Ein weiterer deutlicher Befund: Die pauschale Zuordnung von Menschen mit Behinderung zur Risikogruppe hält etwas mehr als die Hälfte der insgesamt 1042 Befragten für falsch. Zu den Folgen solcher Pauschalisierung dürften auch die Schließungen der Werkstätten für behinderte Menschen während des Lockdowns im Frühjahr gewesen sein. Das war ein Fehler, stellte Thüringens Behindertenbeauftragte Joachim Leibiger klar. Werkstattschließungen, Maskenpflicht und Besuchsverbote müssten künftig differenzierter betrachtet werden. Die vergangenen Monate hätten Betroffenen enorm viel abverlangt, es sei positiv, dass dies auch von der Mehrheit der Bevölkerung so gesehen werde, so der Beauftragte mit Blick auf die Erhebung. Nicht hinnehmbar sei, wenn Menschen mit Behinderung unter Verweis auf Infektionsschutz ausgegrenzt und diskriminiert werden, indem sie zum Beispiel in Geschäften abgewiesen werden. Ordnungsämter müssten in solchen Fällen Bußgelder verhängen dürfen, forderte er. Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) sprach von Fürsorge als gelebte Solidarität, die Gesellschaft dürfe in dieser Zeit niemanden zurücklassen. In Thüringen leben rund 400.000 Menschen mit einer festgestellten Behinderung.