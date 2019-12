Das Studentenwohnheim (ehem. Zahnklinik) in Erfurt.

Jena/Erfurt. Studierende in Thüringen bewerten die Wohnheime im Land mehrheitlich gut.

Studentenwerk: Mehrheit mit Wohnheimen in Thüringen zufrieden

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Studentenwerk: Mehrheit mit Wohnheimen in Thüringen zufrieden

Mehr als 85 Prozent hätten bei einer Befragung angegeben, sie würden ihre Wohnanlagen weiterempfehlen, teilte das Studierendenwerk am Montag in Jena mit. Befragt worden seien von Ende November bis Mitte Dezember insgesamt 2042 Studierende aus 104 Nationen. Geschätzt würden vor allem die Nähe zu den Hochschulen, das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Möblierung. Zwei Drittel der Befragten hätten sich zudem zufrieden gezeigt mit dem Online-Bewerbungsverfahren für einen Platz im Wohnheim.

Thüringen hatte mit Beginn des Wintersemesters das Wohnheimangebot erweitert. In Erfurt entstand ein Studentenwohnheim aus einer seit 15 Jahren leerstehenden Zahnklinik der Medizinischen Akademie Erfurt, die in den 1990er Jahren geschlossen wurde. In den Umbau wurden 18,2 Millionen Euro investiert. Er bietet rund 300 Bewohnern Platz.

Alte Zahnklinik in Erfurt zu Studentenwohnheim umgebaut