Unbekannte Täter brechen in der Krayenberggemeinde einen Zigarettenautomaten auf und stehlen die Geldkassette

Krayenberggemeinde. In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Krayenberggemeinde ein Zigarettenautomat aufgebrochen und die Geldkassette gestohlen. Die drei Täter konnten fliehen.

Unbekannte Täter hatten sich laut Polizei in der Nacht zum Donnerstag gegen 4 Uhr in der Krayenberggemeinde an einem älteren Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht. Die Täter hatten mit einem Pflasterstein auf den Automaten eingewirkt und konnten ihn so öffnen. Nachdem die Unbekannten die Geldkassette entnommen hatten, sind die geflohen.

Der Vorfall wurde von mehreren Zeugen beobachtet. Die informierten Polizeibeamten konnten die drei in dunkel bekleideten Personen trotz eingeleiteter Fahndung nicht mehr antreffen. Die Höhe der gestohlenen Beute muss noch ermittelt werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

