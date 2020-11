Advent und Weihnachten werden in diesem Jahr anders. Ruhiger, stiller gewiss. Vielleicht sogar besinnlicher. Und es wird neue Formen geben, sich der biblischen Geburtsgeschichte zu nähern: Womöglich dick eingepackt in Skiunterwäsche und Daunenjacke, weil Krippenspiel oder Festgottesdienst unter freiem Himmel stattfinden. In Jena ist dafür bereits das Stadion reserviert. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Die Corona-Pandemie mit Kontaktbeschränkungen, abgesagten Weihnachtsmärkten und geschlossenen Museen, Kinos und Theatern dimmt den üblichen vorweihnachtlichen Trubel herunter. Dies prägt auch das Adventsprogramm in den Kirchen in Thüringen. Teilweise verzichten Kirchengemeinde auf Adventsangebote, weil diese mit der Zusammenkunft vieler Menschen verbunden sind – oder sie schränken diese ein.

Auf die klassischen vorweihnachtlichen Gottesdienste, Auftritte von Turmbläsern, Schaufenster und Ausstellungen mit Weihnachtskrippen müssen Christen aber im Coronajahr nicht verzichten. Da sind sich die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) und das katholische Bistum Erfurt einig. Gemeinsam mit dem katholischen Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr und dem evangelischen Landesbischof Friedrich Kramer feiern die christlichen Gemeinden in Sonneberg am heutigen Vorabend des 1. Advents den Beginn des neuen Kirchenjahres.

Die ökumenische Andacht beginnt am heutigen Samstag um 18 Uhr in der evangelischen Stadtkirche St. Peter. Die ökumenische Andacht sei ein Zeichen und gleichzeitig auch Selbstvergewisserung, „dass unsere Gemeinden miteinander auf dem Weg des Glaubens sind“, sagt Domkapitular Winfried Mucke, der in Sonneberg Pfarrer ist.

Das häusliche Zusammenseinsteht im Mittelpunkt

Angesichts abgesagter Weihnachtsmärkte oder verkaufsoffener Sonntage erwartet Hartmut Gremler, katholischer Propst in Heiligenstadt, einen ruhigen Advent. „Eigentlich werden wir dahin zurück geholt, wie der Advent früher einmal war“, sagte der Geistliche. „Advent ist ja klassischerweise etwas, was man zusammen in der Familie begeht.“ Advent sei die Zeit, „sich zu besinnen, was vor uns liegt“ – es ist die Vorbereitungszeit auf die Geburt von Jesus Christus.

Katholische Kirchengemeinden stimmen sich auf Krippenwegen, bei denen Weihnachtskrippen etwa in Schaufenstern gezeigt werden, auf das Weihnachtsfest ein. Der in Heiligenstadt längst Tradition gewordene lebendige Adventskalender beschränkt sich in diesem Jahr auf acht Treffen in vier verschiedenen Kirchen. Normalerweise kommen Menschen dazu in Privatwohnungen zusammen, um gemeinsam zu singen oder die Weihnachtsgeschichte zu lesen.

In der evangelischen Kirche soll es einen lebendigen Adventskalender etwa in Gotha-Siebleben geben. Adventskalender umfassen nicht den ganzen Advent, sondern beginnen erst am 1. Dezember, also in diesem Jahr am kommenden Dienstag. An 24 Tagen werden verschiedene Stationen aufgebaut, etwa mit Gedichten, Ausschnitten aus der biblischen Weihnachtsgeschichte oder Kerzen zum Mitnehmen. Bereits am heutigen Vorabend des 1. Advents gibt es Einladungen: Unter dem Motto „Ein Stern leuchtet über Kahla“ treffen sich Interessierte um 17.30 Uhr zum Aufziehen des großen Herrnhuter Sterns am Kirchturm der dortigen Stadtkirche.

Digitaler Adventskalender mit täglich wechselnden Orgelstücken

In Erfurt laufen derzeit die Planungen, wie die Kirchenmusik nach draußen getragen werden kann: „Wir versuchen, im Freien die Choräle zu singen, und das Andreas-Kammerorchester wird vermutlich in der Thomaskirche ein oder zwei kurze Vespern anbieten“, teilt Landeskirchenmusikdirektor Dietrich Ehrenwerth mit. Andere evangelische Kirchengemeinden planen digitale oder musikalische Kalender. So öffnen sich im Kirchenkreis Südharz auf Whatsapp die Kalendertürchen. In Ziegenrück (Saale-Orla-Kreis) etwa sollen in der Adventszeit täglich Mails mit Orgelstücken verschickt werden. Der dortige Kantor Friedemann Fischer habe auch ein Gesangsstück eigens für die Corona-Zeit komponiert.

In der Augustinerkirche Erfurt soll von diesem Samstag bis Silvester die Weihnachtsgeschichte als Licht-Installation des Künstlers Philipp Geist zu sehen sein. „Adventsandachten mit prominenter Lesung“ sind von Dienstag, 1., bis Donnerstag, 17. Dezember, in der Erfurter Thomaskirche geplant. Dabei sollen etwa die Pop- und Rocksängerin Christina Rommel und Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) lesen. Am Montag, 30. November, ist Landesbischof Kramer als Gast 15.30 Uhr dabei, wenn der Herrnhuter Stern am Hauptbahnhof Erfurt angebracht wird.

Für viele Kirchgänger und Musikliebhaber ist die Advents- und Weihnachtszeit ohne das „Weihnachtsoratorium“ von Johann Sebastian Bach kaum vorstellbar. Entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen gibt es spezielle Orgel-Arrangements. In Weimars Herderkirche wird am Samstag, 12. Dezember, um 17 und 19.30 Uhr die Kantate I ausschließlich von Solisten und dem Ensemble Hofmusik unter Leitung von Johannes Kleinjung zu hören sein.

Am 1. und 2. Feiertag sowie am Sonntag, 27. Dezember, werden in der Herderkirche Kantatengottesdienste mit Elementen des Weihnachtsoratoriums gefeiert. Bereits am 1. Adventssonntag predigt Kramer in der Weimarer Herderkirche; Gottesdienstbeginn ist um 9.30 Uhr.

In Eisenach werden die drei ersten Kantaten des Weihnachtsoratoriums am 3. Advent um 16, 17 und 18 Uhr in Kantaten-Gottesdiensten aufgeführt. Die Gottesdienste sollen bei freiem Eintritt stattfinden und jeweils etwa 45 Minuten dauern. Die Besucher müssen sich aber vorher Einlasskarten besorgen.

Schaufensterpuppen ergänzen die Kirchenkrippe in Albrechts

Familienandachten zu den Figuren in der Weihnachtskrippe bietet die Stadtkirche Meiningen an den vier Adventssonntagen. Im südthüringischen Albrechts werden am 3. Advent, 13. Dezember, in der evangelischen Kirche von 13 bis 18 Uhr Weihnachtskrippen gezeigt. Da die Kirchenkrippe mit Ochse, Esel und Hahn in diesem Jahr nicht bei einem Krippenspiel mit Menschen ergänzt wird, werden lebensgroßen Schaufensterpuppen entsprechend eingekleidet zu sehen sein. Außerdem zeigen Einheimische eigene Krippen.

Wer lieber zuhause bleibt: Am vierten Advent, 20. Dezember, beginnt um 10.30 Uhr in der Erfurter Michaeliskirche ein Rundfunkgottesdienst der EKM.