Bäckerei und Konditorei Laudenbach GmbH & Co KG aus Gera-Untermhaus. Der 1795 gegründete Handwerksbetrieb in 9. Generation hat heute 94 Mitarbeiter und betreibt elf Filialen. Brötchen frisch aus dem Backofen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bäckerei und Mediengruppe Thüringen liefern Brot und Brötchen nach Hause

Besondere Zeiten erfordern besondere Ideen: Für alle, die sich im Moment nicht beim Bäcker in die Warteschlange stellen können oder wollen, gibt es jetzt die Möglichkeit, sich Brot und Frühstücksbrötchen sowie Kuchen und Feingebäck bequem nach Hause liefern zu lassen. Dazu haben die Bäckerei Helbing mein Lieblingsbäcker und die Mediengruppe Thüringen, zu der auch dieses Zeitung gehört, kurzfristig eine Kooperation gestartet.

Kunden geben ihre Bestellung einfach auf www.brotliefern.de auf und bezahlen online. Bei Bestellung bis 15 Uhr sind die frischen Backwaren bereits am nächsten Tag im Versand und werden von den Logistikexperten der Mediengruppe Thüringen bis vor die Haustür geliefert. Dann müssen die vorgebackenen Backwaren nur noch kurz im Ofen fertiggebacken werden – ganz einfach – Kuchen und Feingebäck werden genussfertig geliefert.

„In diesen Wochen, wo sich jeder nach Möglichkeit zu Hause aufhält und möglichst wenig nach draußen geht, um Ansteckung durch Kontakte zu vermeiden, öffnen sich auch für uns neue Wege, die wir gern beschreiten“, sagt Bäckermeister Tobias Helbing „So muss niemand auf frisches Brot verzichten und kann sich selbst, Freunden und Angehörigen eine Freude machen.“

Die „Lieblingsbäcker“ backen in handwerklicher Tradition, in Erfurt und in Leinefelde-Worbis (Eichsfeld).„Unsere Zusteller versorgen unsere Leserinnen und Leser nach wie vor jeden Tag mit frischen Nachrichten – warum also nicht auch mit frischen Brötchen?“, sagt Michael Tallai, Geschäftsführer der Mediengruppe Thüringen.

„Mit der Aktion wollen wir auch andere Unternehmen ermutigen, sich regional zu unterstützen und gemeinsam die Krise zu meistern“, ergänzt Kay Wissendorf, Verkaufsleiter des Verlages.