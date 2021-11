Corona-Infektionszahlen nehmen weiter rasant zu

DIe Corona-Inzidenz steigt in Thüringen weiterhin ungebremst an. (Symbolfoto)

Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag in Thüringen am Samstag nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 852,8. Am Vortag lag der Wert noch bei 805,7. Thüringen bleibt damit bundesweit das am zweitstärksten von der Infektionswelle betroffene Bundesland. Nur im Nachbarland Sachsen war die Inzidenz (1201,1) noch höher.

Inzwischen weisen im Freistaat sechs Landkreise eine Inzidenz von über 1000 aus. Mit 1455,6 ist die Corona-Ansteckungsrate landesweit im Kreis Hildburghausen am höchsten. Binnen eines Tages meldeten die Gesundheitsämter in Thüringen 3370 neue Covid-19-Fälle. Zudem gab es zehn weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona.