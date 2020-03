Einweihung des Kannawurfer Renaissancegartens verschoben

Die Laubengänge stehen, das Labyrinth und die Beete sind angelegt, eine Lindenallee wurde entlang der Nordwand gepflanzt und der Vorplatz des künftigen Renaissancegartens gepflastert und ebenfalls mit Bäumen versehen. „Wir sind im Endspurt“, sagt Roland Lange vom Verein Künstlerhaus Thüringen, der Bauherr der neuen Anlage in Kannawurf ist. Obwohl alles nach Plan läuft, wird die Eröffnung des Renaissancegartens verschoben. Geplant war dafür das Wochenende nach Himmelfahrt. Am 23. und 24. Mai sollte es ein zweitägiges Nonstop-Programm mit Theater, Konzerten, Kleinkunst und vielem mehr geben.

Aufgrund der Corona-Krise haben sich die Veranstalter darauf verständigt, bis Ende Mai alle Veranstaltungen abzusagen. „Wir verhalten uns nach der entsprechenden Empfehlung, größere Personenaufläufe zu vermeiden. Auch für Touristen bleibt das Schloss geschlossen“, erklärt Heinz Barth, der ebenfalls dem Künstlerhaus angehört. Einen neuen Termin für die Einweihung des Gartens gibt es noch nicht.

Die ungeplante Kulturpause in Kannawurf verschafft den Vereinsmitgliedern Freiraum für weitere Baumaßnahmen. Derzeit sind sie dabei, die noch bestehende Lücke in der Mauer rund um den Garten zu schließen. Sie diente lange Zeit als Baustellenzufahrt und wird nun nicht mehr benötigt.

Verbaut werden hier übrigens Buntsandsteine, die vom Bau der Park- und WC-Anlage „Hohe Schrecke“ der A71 stammen. Unvergessen sei der Tag, an dem 580 Tonnen Steine per Tieflader in den Schlosshof gekarrt wurden. Der Verein erhielt sie im Tausch gegen eine Party für die Baufirma im Schloss.

„Natürlich sind wir nicht ganz ohne Kosten davongekommen. Aber für uns hat sich der Tausch sehr gelohnt. Sonst hätten wir nie die riesige Mauer bauen können“, sagt Barth und berichtet, dass auch Teile der alten Gartenmauer wieder verwendet wurden.

Die Laubengänge sollen mit Weinstöcken bepflanzt werden. Hier darf dann auch genascht werden. Foto: Annett Kletzke

Bereits gepflanzt sind die Bäume und auch die Sträucher für das Heckenlabyrinth. Darüber hinaus seien viele Tausend Pflanzen in 571 Sorten in den letzten Wochen und Monaten in die Erde gekommen. Im vorderen Bereich des Gartens, der nach Johann Peschels 1596 verfasster Gartenordnung angelegt wurde, finden sich nur Pflanzen, die es schon im 16. Jahrhundert gegeben hat, berichtet Roland Lange. Mit zeitgenössischen Gartenpflanzen werden dagegen die Beete entlang der Laubengänge versehen. Darüber hinaus sollen hier Weinstöcke, Rosen und Geißblatt zum Verweilen einladen.

Wein soll dabei gleich doppelt eine Rolle spielen. So sollen an den Laubengängen Tafeltrauben zum Naschen wachsen. Pflanzen wollen die Vereinsmitglieder aber auch die Rebsorte Gutedel, aus der im besten Fall Wein hergestellt werden soll. Ein unterirdisch verlegtes Bewässerungssystem soll künftig dafür sorgen, dass es den Pflanzen nicht an Wasser fehlt.

Für die Pflege des Renaissancegartens sucht der Verein noch einen motivierten Gärtner.