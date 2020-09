Zu einem Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften kam es am Montag im Bereich Ritterstraße in Apolda.

Apolda. Offenbar eine sehr gefährliche Situation konnten Spezialkräfte der Polizei in Apoldas Ritterstraße am Montag entschärfen.

Explosionsgefahr in Apoldas Ritterstraße gebannt

Zu einem Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften kam es am Montag in Apoldas Ritterstraße. Dort soll ein 38-Jähriger in einer Wohnung auf drei Blechen verteilt schätzungsweise 50 bis 60 Gramm Triazeton-Triperoxid im Backofen gelagert haben.