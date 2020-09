Apolda. Den Besuch wert ist der Mittelaltermarkt in Apolda. So kann man unter anderem an einer Mitmachschmiede viel lernen. Aber es gibt noch viel mehr.

Zwar wird es in diesem Jahr keinen Zwiebelmarkt in Apolda geben. Zwiebelrispen aber kann der geneigte Kunde dennoch erwerben – etwa auf dem Mittelaltermarkt in Apolda. Am heutigen Samstag und morgigen Sonntag ist das jedenfalls noch möglich.